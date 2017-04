Wuppertal. Im Rahmen des Projektes "Sauberes Wupperufer" wurden beim sogenannten "Wupperputz" diverse Schmuckstücke gefunden.

Der Schmuck lag im Bereich der Waldeckstraße in der Wupper und ist durch das Wasser bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. Es handelt sich dabei um Mode- und Silberschmuck. Außerdem wurden am 6. April in einem Gebüsch an der Jägerhofstraße vier Armbanduhren aufgefunden. Die Schmuckstücke und die Uhren könnten aus Wohnungseinbrüchen oder Diebstählen stammen, konnten jedoch keiner Straftat zugeordnet werden.

Die Polizei bittet deswegen die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer kennt die abgebildeten Schmuckstücke oder kann Hinweise zu ihrem rechtmäßigen Eigentümer geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden.