Wuppertal. In eine wüste Schlägerei ist am Dienstagabend ein Streit unter Sperrmüllsammlern auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Steinbeck ausgeartet. Schwer Verletzte gab es nicht.

Laut Polizei hatte ein 26-Jähriger im Verlauf der Auseinandersetzung eine Brechstange gegen drei Männer eingesetzt. Die Gegner (17, 39 und 44 Jahre alt) wehrten sich, unter anderem mit einem Messer. Einer schwangeren 34-jährigen Frau wurde in den Bauch getreten.

Gegenüber der Polizei machten die Beteiligten widersprüchliche Angaben zum Tatverlauf. Hintergrund sind vermutlich Uneinigkeiten unter Sperrmüllsammlern. Gegen alle wurde eine Strafanzeige erstellt. Die Kriminalpolizei ermittelt. (Red)