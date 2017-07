Wuppertal. Bei einer heftigen Schlägerei ist am Sonntag in Wuppertal ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Montagmorgen. Zwei Unbekannte hatten sich auf der Berliner Straße aus nicht bekannten Gründen mit einer fünfköpfigen Gruppe von 16 bis 26-Jährigen angelegt.

Die Männer gingen mit Fäusten aufeinander los, der Streit verlagerte sich dann von einer Spielothek weiter in Richtung Berliner Platz. Dort griff einer der beiden Unbekannten einen 16-Jährigen mit einer abgeschlagenen Bierflasche an. Der Jugendliche wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. red