Musiker proben für einige Wochen in Stadthalle und Schauspielhaus.

Wuppertal. Im Probenraum des Sinfonieorchesters ertönen seit einigen Wochen keine Instrumente mehr. Die Musiker proben zur Zeit in der historischen Stadthalle und im Foyer des Schauspielhauses. Der Grund: Der Probenraum des Sinfonieorchesters in der Burgunderstraße war von Schimmel befallen.

„Eine Muffe an einem innenliegenden Regenfallrohr war kaputt“, sagt Susanne Thiel vom Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal (GMW). Dadurch lief Wasser von der Dachentwässerung in eine Lüftungskammer im Probenraum. Weil die Kammer innenliegend war, fiel die Feuchtigkeit erst auf, als sie zu sehen war - als Schimmel.

Als der Schimmel in einem Gebäude festgestellt wurde, errichtete das GMW eine Schleuse, damit sich die Schimmelsporen nicht im Raum verteilen können.

Mit einer Einhausung wird der Schimmel luftdicht abgeschlossen

„Der Schaden wird mit einer Einhausung aus Dachlatten und Folie luftdicht abgeschlossen“, erklärt Thiel. In dem sogenannten Schwarzbereich wurde dann mit der Entsorgung begonnen. Der Schimmel wurde mit einer Unterdruckanlage abgesaugt. Anschließend wurde der Schimmelschaden abgebaut.

Betroffen ist eine Ecke des großen Probenraums sowie das Lager und ein Büro - eine Fläche von etwa 37 Quadratmeter. „Auch ein Teil des Bodenbelags musste aufgenommen werden, weil Wasser gelaufen ist“, sagt Thiel. Seit vergangenen Mittwoch laufen Trockengeräte etwa zwei bis drei Wochen. Erst dann kann der Boden wieder verlegt und die Gipskartonwände wieder aufgebaut werden. Die Kosten für die Bauarbeiten liegen in einem unteren fünfstelligen Bereich.

„Schäden wie diese können in jedem Altbau anfallen“, sagt GMW-Produktmanagerin Andrea Nickl. An gleiche Stelle habe es bereits zuvor einen Schimmelschaden wegen eines Schadens am Regenrohr gegeben. Da sich der Probenraum in einem ehemaligen Schulgebäude von 1960 befinde, habe das Gebäudemanagement den Wuppertaler Bühnen bereits vorgeschlagen, den Probenraum aufzugeben. „Es ist aber nicht so einfach, einen neuen zu finden“, sagt Nickl.

Das Sinfonieorchester kann voraussichtlich Anfang November in seinen Probenraum zurückkehren. „Für das Sinfonieorchester Wuppertal konnte gemeinsam mit der Stadt eine gute Lösung gefunden werden“, sagt Julian Grüter von den Wuppertaler Bühnen. So sei eine sinnvolle und gute Probenarbeit möglich. In Ausnahmefällen probten die Musiker im Foyer des Schauspielhauses. „Es ist akustisch und baulich kein Konzertsaal“, sagt Grüter. Eine provisorische Lösung wie zurzeit könne natürlich nicht optimal sein.