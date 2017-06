Konzert heute um 19.30 Uhr in der Immanuelskirche.

Wuppertal. Seit dem ersten Konzert des Saxophonorchesters im November 1994 ist es fester Bestandteil im Wuppertaler Konzertleben. In den Folgejahren sind daraus unter dem Oberbegriff „Sax for Fun“ das große Orchester mit 60 Saxophonisten, das Konzertorchester mit 3 Spielern und das Kinderorchester „Concertino“ mit über 25 Jugendlichen im Alter von 6 bis 14 Jahren entstanden. Zweimal im Jahr sorgen sie für kurzweilige Konzerte.

heute ist es wieder so weit. Dann treten sie um 19.30 Uhr wieder in der Immanuelskirche auf, dieses Mal unter dem Motto „Bandleader“. Mit fast ausschließlich guten alten Jazz-Nummern will man die Zuhörer erfreuen. Die meisten Stücke hat der künstlerische Leiter Thomas Voigt speziell für die Saxophoniker arrangiert. Unter seiner Leitung bringt das große Orchester nach der „Fanfare for a Hero“ zunächst ein Hugo-Strasser-Medley zu Gehör. Mit einigen Stücken wird Count Basie Tribut gezollt, darunter der Oldie „All of me“. Dann dirigiert Melanie Anker das „Concertino“.

Auch Glenn Miller wird nicht vernachlässigt

Man hört dann einen Titel von André Rieu oder den Evergreen „Pennsylvania 6-5000“. Nach einer Pause geht es weiter mit guten alten Hits und dem Konzertorchester. Aus der Feder von Duke Ellington stehen Titel wie „Don’t get around much anymore“, „Do nothing till you hear from me“ und „Sophisticated Lady“ auf dem Programm. Auch Glenn Miller wird mit einem Medley nicht vernachlässigt. Benny Goodman darf natürlich auch nicht fehlen. „Memories of you“, „Don’t be that way“ oder „Sing Sing Sing“ kennen be-stimmt die meisten. Zu guter Letzt, wenn alle Formationen zusammenspielen, wird die goldene Zeit von Herp Alpert wiedemer zum Leben erweckt. „A Taste of Honey“, „Spanish Flea, Tijuana Taxi“ oder „So what’s new“ dürften ebenfalls fast allen geläufig sein.

Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf in Elberfeld bei „Die Teebox“ (Erholungstraße 4), in Gennebreck bei der Bäckerei Thomas Röder (Schraberg 27) und im Internet unter

wuppertal-live.de