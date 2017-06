Die Hündin ist noch unerfahren und sucht Menschen, die ihr Zeit zum Eingewöhnen geben.

Wuppertal. Die dreijährige Hündin Bibi hat das sanfte Windhund-Wesen und vielleicht das schlaue Köpfchen des Pudels, denn ihre Mutter ist eine Galga, der Vater ein Pudel. Mit ihren rund 15 Kilogramm Körpergewicht hat dieser Mix eine angenehme Größe.

Tier

der Woche

Sie lebt momentan mit ihren gleichaltrigen Brüdern in einem Mehrhundehaushalt in Bayern hat aber bereits ein Ticket nach Wuppertal im Gepäck. Der Verein Pechpfoten möchte ihr einen Tierheimaufenthalt unbedingt ersparen und sucht dringend ein Zuhause für sie. Ihre Menschen sollten Verständnis, Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen, bis sie sich so richtig eingelebt hat. Sie hat schon ein bisschen Leinenführigkeit gelernt, kennt ansonsten aber noch nicht so viel von der Welt. Die meiste Zeit verbringt sie bisher zu Hause und im zugehörigen Hof. Allein zu Hause bleiben ist sie nicht gewöhnt, könnte es mit dem nötigen Einfühlungsvermögen aber lernen. Zur Verträglichkeit mit Katzen und Kleintieren kann der Verein keine Aussage machen.

Ansonsten ist sie sanft, lieb und anhänglich, Fremden gegenüber erst einmal schüchtern. Ein souveräner Ersthund wäre bestimmt von Vorteil. Sie orientiert sich aber auch sehr am vertrauten Menschen. Sie hat einen früheren Hundetransport aus Bayern begleitet, war aber zunächst planmäßig wieder zurück gereist. Immerhin hat sie die lange Autofahrt mit Bravour bestanden. Wer Bibi helfen möchte, kann sich an den Verein Pechpfoten e.V. wenden unter info@pechpfoten.de oder telefonisch unter 74717177. Alle Informationen zu Bibi gibt es auf einen Blick auch unter dem Link

pechpfoten.de/bibi.pdf