Wuppertal. Auf der Fahrt von Wuppertal-Ronsdorf nach Wuppertal-Oberbarmen wurde am Dienstag die S7 mit einem unbekannten Gegenstand beworfen. Durch den Aufprall kam es zu einem Riss einer Scheibe. Verletzt wurde niemand.

Als am Dienstagabend, um 19.30 Uhr, ein Triebfahrzeugführer der S7 nach Ausfahrt aus dem Rauenthaler Tunnel in Wuppertal einen lauten Knall wahrnahm, ging er in das Abteil und stellte fest, dass die Scheibe der ersten Klasse sternenförmig gesplittert war. Im betroffenen Abteil waren keine Fahrgäste zugegen. Der 31-jährige Triebfahrzeugführer konnte keine Täter feststellen und auch nicht ausmachen welcher Gegenstand gegen die Scheibe geworfen wurde. Der Zug war weiterhin fahrbereit und erreichte sein Fahrtziel. Die Schadenshöhe der 120cm mal 150cm großen Scheibe ist noch nicht bekannt.

Bundespolizisten ermittelten vor Ort und leiteten ein Strafverfahren gegen den bislang unbekannten Täter ein. Mögliche Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Bundespolizei unter der kostenlosen Hotline 0800-6888000 zu melden.