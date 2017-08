Die WZ umrundet mit bekannten Wuppertalern die Stadt. Teil vier führt nach Jesinghausen.

Langerfeld/Herzkamp. Der Regen prasselt gegen die Autoscheibe. Es kostet schon Überwindung, bei diesem Wolkenbruch die Fahrertür zu öffnen und zu einer Zehn-Kilometerwanderung aufzubrechen. Bei der vierten Etappe des Wuppertaler Rundwegs von Herzkamp in Sprockhövel nach Jesinghausen in Wuppertal-Langerfeld ist Lutz Eßrich, zweiter Vorsitzender der Wuppertalbewegung, Wanderpate. Er ist wetterfest gekleidet und lächelt auch unter grauen Wolken. Einmal hat er in Ostdeutschland eine Fahrradtour im Dauerregen durchgezogen. Jeden Tag überredete er seine Frau, nicht abzubrechen und noch einen Tag durchzuziehen. „Es hat am Ende neun Tage lang nicht aufgehört“, grinst er und zieht los. Ein Mann, dem im Urlaub nach eigenen Angaben ab vormittags das Wasser aus den Schuhen gelaufen ist, lässt sich von ein paar Tropfen nicht aufhalten.

Kaum sind die ersten Meter bewältigt, hat der Regen aufgehört. Die Strecke führt von Herzkamp in den Wald mit dem niedlichen Namen Hilgenpütt. Passenderweise ist das nächste Puttinggrün nicht weit. Das erste Drittel der Wanderetappe führt unentwegt an Grüns und Bunkern der beiden Golfclubs Felderbach und Juliana vorbei. Lutz Eßrich genießt die Weitblicke, die sich hier in der künstlich angelegten Golflandschaft bieten: „Das sind tolle Ausblicke. Ob Golfplatz oder nicht, ist mir egal.“

Wohl wegen des instabilen Wetters sind Wald und Grüns bislang menschenleer. Die erste Begegnung ist ein Golfer, dessen Schläger beim Aufstieg des Waldwegs in der Golftasche klappern. „Vorsicht vor den fliegenden Kugeln“, sagt er und biegt wieder in den Golfplatz ein. Dass die weißen Bälle sich wirklich schon mal in den Wald verirren können, demonstriert ein Trio von Golfern am nächsten Abschlag. Zuschauer auf dem Wanderweg machen offenbar nervös.

Ein kurzes Stück über die „geschummelte“ Nordbahntrasse

Die Route der Wanderung.

Eßrich weiß Bescheid, dass die Strecke nun die Herzkamper Mulde streift. „Das ist das südlichste Steinkohleabbaugebiet des Ruhrgebiets“, sagt er. Die Ortschaft Alter Schee mit ihren Fachwerkhäusern lädt dazu ein, das Schritttempo zu verlangsamen. Rund um das ehemalige Hofgut „Auf dem Schee“ brach im 15. Jahrhundert das „Kohlefieber“ aus. Weil der Bodenschatz hier nur wenige Zentimeter unter der Erde zu finden war, gruben Bauern die Kohle aus und heizten damit entweder den eigenen Ofen oder verkauften ihre Funde als Nebeneinkunft. Ab dem 18. Jahrhundert begann die industrielle Förderung, wobei die Quelle schnell versiegte. 1905 wurde die letzte Großzeche stillgelegt.