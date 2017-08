Die WZ umrundet mit bekannten Wuppertalern die Stadt. Der siebte Teil führt nach Gerstau.

Wuppertal. Ursula Slawig ist in Wanderlaune - und diesmal spielt sogar das Wetter mit. „Wir waren in der vergangenen Woche zum Wandern in Oberstdorf, und es hat ununterbrochen geregnet“, erzählt sie. Gewandert seien sie trotzdem – meist „klitschnass bis auf die Unterhose“. Die siebte Etappe des Wuppertaler Rundwegs startet bei herrlichem Sonnenschein, es ist aber nicht zu heiß.

Los geht es an der Barmer Straße in Remscheid-Lüttringhausen. Auf der Höhe des Hauses 65 zweigt ein Fußweg von der Straße ab. Er führt durch eine Parkanlage mit einem Spielplatz. Der Wuppertaler Rundweg folgt dem Lauf des Klauser Bachs, wir überqueren eine kleine Brücke und laufen durch ein kleines Stück Wald vorbei an einer Kleingartenanlage. An der Klauser Straße gehen wir ein paar Meter nach rechts, überqueren sie und tauchen in ein Waldgebiet ein.

Ursula Slawig genießt die Stille. Außer dem Rauschen der Bäume und vereinzeltem Vogelgezwitscher ist es - kurz hinter Stadtgrenze - ruhig. Für Slawig steht nach diesem Sommer ein neuer Lebensabschnitt an: Ihre beiden Söhne, Zwillinge im Alter von 18 Jahren, verlassen zum Studium das Haus. „Ich finde, es ist Zeit, dass die beiden sich freischwimmen“, sagt sie und berichtet von ihrem eigenen Werdegang, der nie so verlaufen wäre, wenn sie in ihrer Heimatstadt Paderborn geblieben wäre. Ihr Vater war Unternehmer, dessen Möbelfabrik nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen mit dem Paderborner Computerhersteller Nixdorf wuchs. Das Unternehmen stellte die Möbel für sämtliche Büros von Nixdorf her.

„Mein Vater liebte die Musik und unterstützte mich, als er sah, dass es mir ernst war“, sagt Slawig. An der Musikhochschule Detmold tauchte Slawig ins Studium der Musik ein und hatte das Gefühl „angekommen zu sein“. Deshalb findet sie es positiv, dass auch ihre Söhne den Schritt raus in die Welt machen. „Die Persönlichkeit entwickelt sich ganz anders. Man lernt völlig andere Menschen können und was es heißt, einsam zu sein“, sagt Slawig während wir einen Höhenzug rechter Hand hinaufsteigen.

Oben erwartet uns eine Wegkreuzung, von der es geradeaus durch den Wald hinab zum Leyerbach am Ortseingang von Ronsdorf geht. Hier müssen wir das große W suchen, das den Rundweg markiert. Es geht links hoch zur Remscheider Straße, wo wir rechts etwa 250 Meter der Straße folgen, bevor uns das Wanderzeichen auf der anderen Straßenseite einen ansteigenden Fußweg hinauf lotst.