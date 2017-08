Die WZ umrundet mit bekannten Wuppertalern die Stadt. Diesmal an der östlichen Grenze.

Wuppertal. Wer mit Hans-Martin Röse in und rund um Beyenburg wandert, muss Zeit mitbringen. Einerseits liegt das daran, dass er fast zu jeder baulichen und „natürlichen“ Schönheit – und die gibt es hier reichlich – etwas Interessantes zu sagen hat. Andererseits kennt der 67-Jährige so gut wie jeden, dem wir auf der sechsten Etappe von Beyenburg nach Grünental – danach geht es noch weiter bis Lüttringhausen – begegnen.

Das beginnt schon an unserem Ausgangspunkt im Garten der Klosterkirche. Dort gibt uns Bruder Dirk seinen kirchlichen Segen mit auf den Weg, der zunächst die steile Treppe hinunter in die malerische Beyenburger Unterstadt führt.

„Wenn ich jedes Mal, wenn Leute unsere Straße fotografieren, einen Euro nehmen würde, wäre ich ein reicher Mann“, scherzt Röse, als wir am Untergraben an seinem denkmalgeschützten, geschieferten Geburtshaus vorbeikommen, das bis heute sein Zuhause ist. Die Holzpaneele, die das Untergeschoss verkleiden, leuchten frisch in Weiß gestrichen, die Fensterläden – typisch bergisch – in Grün.

Auf der Wupperbrücke, der nächste Bekannte. Franz-Josef Klein unternimmt gerade seinen täglichen Spaziergang. Für die Schützenzeitschrift hat er viel über die Historie Beyenburgs aufgearbeitet, weiß, dass die Brücke im Krieg zerstört und erst später wieder neu aufgebaut wurde. Die liebevoll hergerichtete Kapelle St. Maria im Schnee, die heute so manchen Wanderer zum Verweilen einlädt, sei ursprünglich das Waschhaus des nebenstehenden Wohngebäudes gewesen.

Hans-Martin Röse hat kürzlich erst mit seiner Enkeltochter dort eine Kerze für ihren anderen Opa angezündet. Schließlich befinden wir uns hier auch auf dem Pilgerweg, dessen Verlauf in der Folge identisch mit den Weg Rund um Wuppertal ist.

Der Stausee ist sein Revier

Das Rauschen des Wassers an der Fischtreppe kündigt an, dass wir uns jetzt Röses eigentlichem Revier nähern, dem Stausee. Hier hat er sich ab seinem 17. Lebensjahr als Canadierfahrer hervorgetan, es sogar zu einer Olympiateilnahme 1972 gebracht. Es war die Goldene Zeit der Kanuten vom Beyenburger Stausee, denen Röse als Trainer und Betreuer auch treu geblieben ist, nachdem die Zeiten nicht mehr ganz so golden waren.

Das erste der vier Wuppertaler Bootshäuser, an denen wir nun auf der Ennepetaler Seite des Stausees vorbeikommen, gehört seinem Stammverein – Verein für Kanusport Wuppertal. Das dazugehörige Gasthaus am See ist beliebter Ausflugspunkt. Ein Fischreiher gleitet über den See. „Es ist toll, wie sich die Tierwelt hier in den vergangenen Jahren entwickelt hat“, sagt Röse. Er fühlt sich bestätigt, als auf dem Dach der Wuppertaler Paddlergilde, ein Bussard hockt, der sich von uns nicht stören lässt.