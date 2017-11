Die Konzertreihe im Bürgerbahnhof geht in die nächste Runde.

Vohwinkel. Es ist eine beliebte Konzertreihe für jungen Musiker. Die Rookie Session läuft bereits seit drei Jahren im Bürgerbahnhof Vohwinkel - und das mit wachsendem Erfolg. Mittlerweile bekommen die ebenfalls jungen Veranstalter eine Förderung durch den Bergischen Kulturfonds. Am 24. November geht die Rookie Session ab 20 Uhr zum 14. Mal über die Bühne. Mit dabei sind diesmal die Bands Girl, Yum Yum Youth und Jagular. Letztere spielen Folk-Pop mit ungewöhnlichen Themen. Musikalisch macht der Einsatz von reichlich Hall, sparsam platzierten Beats und zweistimmigem Gesang das Ganze äußerst hörenswert. Girl aus Köln haben sich dem „Psychedelic Garage Rock“ verschrieben. Das Duo braucht nicht mehr als Gitarre und Schlagzeug. Yum Yum Youth sind drei Musiker aus Wuppertal und Köln, die sich im melodiösen Dream-Pop zu Hause fühlen.

Die Rookie Session soll eine wichtige Lücke in der Musiklandschaft des Bürgerbahnhofs und im Angebot für junge Menschen im Stadtteil schließen. Jonas Nitschke hat das Format mit eigenem Team und viel Herzblut etabliert. Der 30-jährige Studienreferendar und Drummer der Rockband Yum Yum Youth freut sich sehr über die neue Förderung. „Bislang blieb für die Bands am Ende einer Session neben der Erfahrung und dem Spaß kaum Geld übrig“, berichtet er. Durch die Unterstützung des Kulturfonds erhalten Bands und Techniker endlich eine kleine garantierte Gage, Verpflegung, Getränke und ein wenig Spritgeld als Anerkennung und Motivation. Tickets für die Rookie Session kosten an der Abendkasse acht Euro. Der Vorverkauf für sechs Euro läuft über ebi

www.wuppertal-live.de