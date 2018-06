Beim WZ-Leserstammtisch ging es um gefährliche Straßenecken sowie um Standorte von Kitas und Altglas-Containern.

Ronsdorf. Was bewegt Ronsdorf? Das fragte die WZ erneut beim jüngsten Stammtisch der WZ im Stadtteil. Dietmar Gräser wies auf eine gefährliche Verkehrssituation an der Kreuzung In der Krim/Ascheweg hin. Das Problem: Fußgänger würden diese Kreuzung ständig diagonal queren, weil das der kürzeste Weg zwischen Rewe/Bäckerei sowie Sonnen-Apotheke/Rossmann ist. „Ich würde an vier Stellen eine Bodenmarkierung im Gehweg vorschlagen“, sagt Gräser. Diese solle den Fußgängern signalisieren, wo sie vor dem Kreuzungsbereich sicher über die Straße kommen. Allerdings weist Bezirksbürgermeister Harald Scheuermann-Giskes (SPD) darauf hin, dass es just an dieser Stelle bereits eine Begehung mit Polizei und Ordnungsamt gab. Das Ergebnis sei gewesen: Die Behörden sehen keinen Handlungsbedarf.

Bezirksvertretung will gefährliche Kreuzung entschärfen

Eine weitere Gefahrenstelle sieht Harald Kroll, SPD-Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung Ronsdorf, an der Kreuzung Elias-Eller-Straße/Staasstraße. Die Kreuzung sei für Autofahrer unmöglich einzusehen, weil ein Haus die Sicht blockiert. Zudem ist seine Erfahrung: „Da wird regelmäßig 50 gefahren, obwohl da 30 ist.“ Scheuermann-Giskes fügt hinzu: „Und die schraffierte Fläche für Linksabbieger wird regelmäßig von Bussen und Autos überfahren.“ Die Bezirksvertretung habe vor, in einer der nächsten Sitzungen das Problem zu thematisieren.

Auch der Streit um den Standort der geplanten Kita in Ronsdorf kam zur Sprache. Die SPD will sie an der Holthauser Straße bauen, die CDU favorisiert einen Standort im Rehsiepen (die WZ berichtete). Auch ein Areal an der Scheidtstraße soll im Gespräch sein. Harald Scheuermann-Giskes verwies darauf, dass dort Altlasten vermutet werden. „Ich bezweifle, das sich eine Sanierung lohnt“, sagte er. Harald Kroll merkte an, dass es dort eng werde, wenn Eltern Kinder bringen und holen. Denn dort gebe es schon eine Kita, die Grundschule Engelbert-Wüster-Weg sei nicht weit.

Beide Politiker erinnerten daran, dass es allein für das Grundstück Schenkstraße einen Bebauungsplan gibt – dort hätte man sofort anfangen können zu bauen. Diesem Standort hätten einst alle Parteien zugestimmt. Nach Anwohnerprotesten habe sich die CDU hinter diese gestellt. Christa Stuhlreiter, ehemalige SPD-Ratsfrau, sagte: „Es ist ein Unding, dass die Kita nicht dort gebaut wird, wo alle Möglichkeiten vorhanden sind, wo die Kinder aus dem Neubaugebiet ohne Auto hätten hinlaufen können.“