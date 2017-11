Stadtplaner Rüdiger Bleck ist neuer Pate für die BV Ronsdorf. Er sieht großes Wachstumspotenzial im Stadtteil.

Herr Bleck, in Ronsdorf höre ich immer wieder den Satz: Das Geld der Stadt fließt nur nach Barmen und Elberfeld. Stimmt das so?

Bleck: Wir kümmern uns im Wesentlichen um unsere Stadtumbaugebiete und die sind in der Talachse. Da sind die größten Handlungserfordernisse gegeben – daher gibt es eine klare Prioritätensetzung. Man muss es so sehen: In Ronsdorf geht es nicht um die Beseitigung von Missständen.

Die Stadtverwaltung sucht derzeit 110 Hektar neues Bauland für Haus- und Wohnungsbau. Sehen Sie da in Ronsdorf Potenzial?

Bleck: Wir nehmen diesen Auftrag des Rates sehr ernst und nehmen vorurteilsfrei alle Stadtteile unter die Lupe. Aktuell haben wir in Ronsdorf zwölf potenzielle Flächen mit rund 9,3 Hektar Gesamtfläche im Stadtbezirk erfasst. Und das sind nur Flächen, die größer sind als 2000 Quadratmeter.

Was ist mit den kleineren Flächen?

Bleck: Auch die werden sicherlich für uns auch eine Rolle spielen. 50 Prozent der Bautätigkeit in Wuppertal spielt sich auf kleineren Bestandsflächen ab. Ein klassischer Lückenschluss oder eine Dachaufstockung beispielsweise. Man kann also davon ausgehen, dass in Ronsdorf noch mehr Potenzial stecken wird.

Das Potenzial ist das eine. Wie sieht es bei der Nachfrage aus?

Bleck: Ronsdorf ist grundsätzlich ein sehr attraktiver und nachgefragter Wohnungsstandort. Sieht man mal von der Siedlung Rehsiepen ab, dann haben wir eine ausgesprochen niedrige Leerstandsquote. Ronsdorf ist ein Selbstläufer.

Woran liegt das?

Bleck: Gründe dafür sind unter anderem die gute verkehrliche Anbindung und die gute Nahversorgung. Ronsdorf verbindet zwei Dinge: Man wohnt in der Großstadt und gleichzeitig in einer überschaubaren Nachbarschaft.

Gerade in der überschaubaren Nachbarschaft haben die Bürger ja manchmal die Sorge vor neuen Wohnbaugebieten, weil sie fürchten, dass die Infrastruktur nicht mehr ausreicht.

Bleck: Das ist genau ein Aspekt, den wir jetzt schon im Rahmen der Bebauungsplan-Untersuchung abklären. Bei dieser Frage würde ich keine generelle Aussage treffen, das hängt stark von der Größe des Wohngebietes ab.