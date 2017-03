Rollstuhlfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Barmen. Am vergangenen Freitag, gegen 13.10 Uhr, kam es in der Fußgängerzone in Barmen - auf dem Werth - zum Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem Rollstuhlfahrer. Die 56-Jährige stürzte, nachdem der 70-jährige Fahrer eines Elektrorollstuhls sie anfuhr.

Dabei zog sie sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Um den Ablauf rekonstruieren zu können sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 in Verbindung zu setzen.