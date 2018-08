Den 81-Jährigen erwartet jetzt möglicherweise ein Gerichtsverfahren.

Einen kuriosen Verkehrsunfall hat jetzt Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert auf den Tisch bekommen: Der Fahrer (81) eines elektrischen Rollstuhls soll eine Fußgängerin (52) mit Absicht umgefahren haben.

Die ungewöhnliche Kollision soll an einem Märzabend in der Leimbacher Straße passiert sein. Die 52-Jährige stürzte und zog sich eine Platz-/Schürfwunde am Knie zu. Weil sie starke Schmerzen hatte, kam ein Krankenwagen. Die außerdem herbeigerufene Polizei nahm die Ermittlungen auf, deren Ergebnisse jetzt der Staatsanwaltschaft übermittelt wurden.

Der Fahrer soll die Frau absichtlich angefahren haben, so ein Zeuge

Danach fuhr der Senior gegen 20 Uhr mit seinem Elektro-Rollstuhl – einer Art Roller – auf dem Bürgersteig an der Leimbacher Straße. Vor ihm sei die Fußgängerin gegangen, die sehr in ihr Handy-Telefonat vertieft war. Weil er an ihr nicht vorbeikam und sie ihn offenbar nicht bemerkte, habe er die Hupe an seinem Gefährt betätigt. Weil sie auch darauf nicht reagierte, soll er sie von hinten umgefahren haben.

Der Rollstuhlfahrer hat das der Polizei gegenüber bestritten. Zunächst sagte er, die Fußgängerin sei von selbst gestürzt, später erklärte er, sie habe sich umgedreht und sei dann in ihn, beziehungsweise seinen Roller, hineingelaufen. Die 52-Jährige sagt aber, sie sei plötzlich von hinten angefahren worden.

Das bestätigt ein Zeuge, der das Geschehen von der gegenüberliegenden Straßenseite beobachtet hat. Das Hupen des Rollstuhlfahrers habe ihn auf das Geschehen aufmerksam gemacht. Dann habe er gesehen, wie der Rollstuhlfahrer Geschwindigkeit aufnahm und die Frau letztlich von hinten anfuhr.

Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, wie ihrer Meinung nach in der Sache verfahren werden soll. Das sei abhängig davon, erläutert Oberstaatsanwalt Baumert, ob das Geschehen als fahrlässige Körperverletzung, als absichtliche gefährliche Körperverletzung oder auch als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bewertet wird. Möglich sei eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage, der Erlass eines Strafbefehls über eine Geldstrafe, aber auch ein Gerichtsverfahren.