Wuppertal. Eine 18-jährige Rollerfahrerin wurde am Montag bei einem Verkehrsunfall in Wuppertal-Elberfeld schwer verletzt. Nach Informationen der Polizei bog gegen 16.30 Uhr ein 50-Jähriger mit seinem Skoda von der Stiftstraße nach links in die Wupperstraße ein. Dabei kollidierte er mit dem Roller einer 18-Jährigen, die auf der Wupperstraße in Richtung Hofkamp unterwegs war.

Durch den Zusammenstoß stürzte die junge Frau und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Wupperstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf etwa 3.000 Euro. red