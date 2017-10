Wuppertal. Nach einem besonders rabiaten Rollerfahrer fahndet derzeit die Wuppertaler Polizei. Der Mann hatte einem Autofahrer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Nach einem Meldung der Polizei ereignete sich der Angriff am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße. Ein 54-jähriger Solinger fuhr mit seinem Audi von einem Tankstellengelände nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße Richtung Vohwinkel. Auf beiden Fahrspuren hielten die Autos an, um ihn die Einfahrt zu ermöglichen. Ein Rollerfahrer, der aus Sonnborn kommend in Richtung Robert-Daum-Platz fuhr, musste deswegen vermutlich bremsen. Er wendete, verfolgte den Audi-Fahrer und klopfte an der roten Ampel Höhe Kabelstraße an die Scheibe des Autofahrers.

Als der Solinger die Scheibe herunter ließ, sprühte ihm der Zweiradfahrer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Rollerfahrer. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen. Bei dem Rollerfahrer handelte es sich um einen Mann mit brauner Lederjacke und Halbschalenhelm. Der Roller war silbern. Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Wuppertal unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. red