Wuppertal. In der Nacht ist es zum einem größeren Polizeieinsatz am Platz der Republik in Wuppertal gekommen. Anwohner in Elberfeld hatten gegen 2.30 Uhr die Polizei alamiert, da sich bewaffnete Menschen am Platz aufhalten sollten.

Die ersten Beamten vor Ort trafen auf über 30 Personen, die laut Polizei der Rocker-Szene zugeordnet werden konnten und sich nicht kontrollieren lassen wollten. Daraufhin alamierten die Polizisten weitere Kräfte zur Unterstützung, auch Polizeihunde und ein Hubschrauber wurden eingesetzt.

Die Beamten kontrollierten 33 Personen und Fahrzeuge aus Wuppertal, Remscheid, Köln, Duisburg und Gelsenkirchen. Dabei wurden Schlagstöcke, Hantelstangen, Messer sowie vier Rocker-Kutten sichergestellt.

Wie dpa berichet waren die Gründe für das Aufeinandertreffen Streitigkeiten zwischen etwa 20 Mitgliedern der Gruppe "Osmanen Germania" und 13 Rivalen, die keinem konkreten Club zugeordnet werden konnten. Nach der Kontrolle der Personen sprachen die Polizeibeamten mehrere Platzverweise aus. Außerdem wurde gegen eine Person ein Strafverfahren eingeleitet. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu dem Zwischenfall dauern an. fred