Der Erlös der Werkzeugkiste geht zur Hälfte an neun Behinderteneinrichtungen – an LIV, Leben in Vielfalt; Inklusiv – Kinder miteinander; Cura; die Schule am Nordpark; den Förderverein zur Freizeitgestaltung körperlich behinderter Jugendlicher; die Rheinische Schule für Körperbehinderte; Mit-Menschen e.V. sowie das Mecklenburgische Förderzentrum für Körperbehinderte und das Diakoniewerk Neues Ufer in Schwerin. Die andere Hälfte erhalten in diesem Jahr die Kindernotaufnahme der Stadt Wuppertal, die Initiative für krebskranke Kinder Wuppertal und das DRK Jugendzentrum Mastweg in Cronenberg.