Wuppertal. Drei maskierte Männer wollten in der Nacht zu Sonntag, gegen 1.00 Uhr, eine Spielhalle an der Winklerstraße in Wuppertal überfallen. Sie bedrohten die Angestellte (40 Jahre) mit einem Messer und forderten Geld.

Als diese erklärte, dass die Kasse leer sei, flüchteten die Männer mit leeren Händen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.