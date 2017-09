Wuppertal. Ein mit einem Messer und Pfefferspray bewaffneter Täter überfiel am Samstag, gegen 22.05 Uhr, eine Spielhalle an der Blumenstraße in Wuppertal. Nach Angaben der Polizei richtete der Räuber das Spray auf die 25-jährige Angestellte und forderte Geld.

Anschließend bediente er sich aus der Kasse und flüchtete mit der Beute in Richtung Unterer Grifflenberg. Der Täter war ca. 180 cm groß, von normaler Statur und trug eine Sturmhaube mit Sehschlitzen.

Zur Tatzeit war der Mann mit einem dunklen Kapuzenpullover, Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. red