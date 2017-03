Barmen. Am Freitagabend, gegen 23:00 Uhr, überfielen zwei unbekannte Täter eine Spielhalle an der Rödiger Straße in Wuppertal-Barmen.



Die beiden Männer bedrohten die weibliche Aufsicht mit einer Pistole und fordern die Herausgabe von Bargeld. Nachdem sie das Geld an sich genommen hatten, flüchteten beide Männer zu Fuß in unbekannte Richtung.



Die Täter können wie folgt beschrieben werden:



1. 170 cm groß, schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Trekking-Stiefel, unter der getragenen Kapuze war ein schmaler Bart erkennbar, Pistolenträger.



2. 185-190 cm groß, mehrfarbige dicke Jacke mit Kapuze, hellbraune oder beige Hose, gefütterte Trekking-Stiefel.



Beide Täter sprachen gebrochen Deutsch.



Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen.