Vier maskierte Täter überfielen einen Schmuckgroßhändler in Wuppertal-Barmen und erbeuteten zwei Taschen Gold. Während der Tat kam es zu Schüssen.

Wuppertal. In der Nacht zu Samstag kam es um 0.50 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Schmuckgroßhändler. Der Händler hatte zuvor seinen Wagen an der Alfredstraße in Wuppertal-Barmen geparkt. Mindestens vier maskierte, unbekannte Täter überraschten ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe und erbeuteten zwei Taschen mit Schmuckgold.

Danach flüchteten sie in einer schwarzen Mercedes E-Klasse, an der vermutlich zuvor in Wuppertal entwendete Kennzeichen angebracht waren, in Richtung Klingelholl. Das hintere Kennzeichen konnte in der Nähe des Tatortes aufgefunden werden. Während der Tatausführung gaben die Täter mindestens einen Schuss ab, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei keine Angaben zum Wert der Beute. Die Kriminalpolizei Wuppertal (Kriminalkommissariat 14) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0202/2840 zu melden. red