Ein Unbekannter entriss einem 75-jährigen Mann dessen Kamera. Ein weiterer Mann wollte für 50 Euro bei der Tätersuche helfen.

Oberbarmen. Am vergangenen Samstag, gegen 15.30 Uhr, raubte ein Unbekannter einem 75-jährigen Mann die Kamera auf dem Berliner Platz in Oberbarmen. Der Straftäter sprach sein Opfer unter einem Vorwand an und entriss ihm dann die Kamera. Dann flüchtete er.

Kurze Zeit später sprach den Geschädigten ein weiterer Mann an, der ihm anbot für 50 Euro bei der Suche nach dem Täter zu helfen. Er äußerte, den Räuber mit Vornamen zu kennen. Dieses Angebot lehnte der bestohlene ab.

Der Täter ist circa 175 cm bis 180 cm groß und etwa zwanzig Jahre alt. Er hatte eine schlanke Figur und ein südländisches Äußeres. Hinweise zu der Straftat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.