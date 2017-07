„Dass da ständig etwas ausfallen kann, macht den Reiz und den Nervenkitzel der Rallye aus“, sagt Thomas Müller grinsend. Vor drei Jahren hat er mit Schulz an einem Glühweinabend zu fortgeschrittener Stunde die Teilnahme an der Abenteuer-Tour vereinbart. „Wir haben die Hand drauf gegeben. Und das bindet“, so Schulz. Der Preis des Autos darf zwar die 500 Euro nicht überschreiten – aber es darf durchaus das eine oder andere Teil ersetzt werden. „Wir haben viel Geld, Mühe und Arbeit in den Audi gesteckt. Da gab es schon diverse Defekte an Motor, Karosserie, Achse und Elektrik zu reparieren“, verrät der Elektrotechniker Müller. „Wichtig war uns auch, dass wir nach dem inzwischen durchgerosteten und verschrotteten Golf, der nur 400 Euro gekostet hat, einen Kombi gekauft haben. Da herrscht nicht so eine drangvolle Enge.“

Und so schreitet der Tacho im noch recht ansehnlichen Audi auf die 310 000 Kilometer zu – was trotz akribischer Vorbereitung, Inspektion und Checkups gewisse Gefahren birgt. So wie vor zwei Jahren, als den beiden schon auf der Anreise nach München im mehr als zwei Jahrzehnte alten Golf die Wasserpumpe kaputt ging und bis zum Start eine neue aufgetrieben und eingebaut werden musste. Wasser ist auf andere Art auch ein Problem beim alten Audi. „Bei ihm steht es unten im Fußraum“, hat Timo Schulze nach den Regengüssen der vergangenen Tage festgestellt. „Und die aufsteigende Feuchtigkeit wirkt sich negativ auf die Zündung aus.“ Da kann es nur positiv sein, dass man Richtung Süden fährt.

Wuppertal . „W-TT 227“ steht auf dem Autokennzeichen, das am kommenden Freitag im Stadtbild von Barcelona auftauchen soll. Es gehört zu einem Audi A 4 Avant aus dem vergangenen Jahrtausend. Im März 1999 wurde der Wagen zugelassen und hat bei der Anschaffung vor einem Jahr 500 Euro gekostet. Das schwarz glänzende Gefährt mit den in Handarbeit angebrachten Aufklebern nimmt, abwechselnd gesteuert von Thomas Müller und Timo Schulze, an einer Rallye teil, die von Samstag an innerhalb von knapp sieben Tagen bis nach Barcelona führen soll.

Von München geht es am Samstagmorgen los in sieben Etappen, die jeweils angesteuert werden müssen und an denen ihnen dann die Pläne für das neue Teilstück übergeben werden. „Die Pläne sind manchmal etwas rätselhaft ausgedrückt. Das ist aber Absicht“, so Timo Schulze, im Zivilberuf Bauleiter, der die Hotels am Etappenziel jeweils am gleichen Tag bucht. „Ob wir an dem Ziel des nächsten Tages ankommen, ist ja ungewiss.“ Beim Fahren wechseln die beiden sich ab. „Ohne feste Regeln. Wenn einer von uns beiden müde wird, fährt eben der andere.“

Freitag geht es erstmal nach München

Spenden

Bericht Die beiden Fahrer nehmen auf eigene Kosten an der Rallye teil, würden aber auch gern eine Spendenaktion zugunsten eines wohltätigen Zwecks daraus machen. „Dafür suchen wir einen Sponsor, der uns pro gefahrenem Kilometer einen bestimmten Betrag zahlt“, so Thomas Müller. Wie vor zwei Jahren lassen die beiden PS-Abenteurer die WZ-Leser in unregelmäßigen Berichten am Fortgang der Reise teilhaben.

Das Team soll am ersten Tag Arona in Italien, am zweiten Nizza in Frankreich, dann die reizvolle Camargue, Andorra la Vella, Pamplona, Teruel und schließlich Barcelona erreichen. Aber zunächst geht es am Freitag nach München gehen. „Da wollen wir auf jeden Fall noch das Deutsche Museum besuchen.“ Und da sicher Exponate bewundern, die noch um einiges älter sind als der Audi aus dem vergangenen Jahrtausend.