Wuppertal. Am Freitag, gegen 20.30 Uhr, wurde eine 20-jährigen Frau in der Elberfelder Fußgängerzone beraubt.



Der Täter entriss der Frau ihre Handtasche und flüchtete vom Tatort am Kasinokreisel in Richtung Luisenstraße. Der Mann wurde von der überfallenen Frau, ihrer Begleiterin und aufmerksamen Passanten verfolgt. Auf dem Laurentiusplatz konnte der Flüchtige von den jugendlichen Verfolgern gestellt werden. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Räuber in einer öffentlichen Toilette eingesperrt.



Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Der Neusser zeigte Reue und entschuldigte sich bei der leicht verletzten Frau.