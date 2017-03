Wuppertal. Ein Unbekannter überfiel am Freitag eine Gaststätte an der Berliner Straße. Der Mann trank zunächst gegen 18 Uhr in der Kneipe ein paar Bier. Plötzlich ging er auf den Kellner los und schlug ihn mit einer Bierflasche auf den Kopf.

Während der 20-jährige Angestellte bewusstlos am Boden lag, klaute der Räuber Geld aus der Kasse und dem Portemonnaie seines Opfers. Anschließend flüchtete er. Der Täter ist Mitte zwanzig und etwa 1,85 Meter groß. Er hat schwarze Haare und trug einen Vollbart. Der Kellner bezeichnet sein Aussehen als "südländisch". Er trug eine schwarze Lederjacke und Jeans. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen.