Nordbahntrasse: IG Fahrradstadt spricht sich für gesonderte Radspur im Bereich Vor der Beule aus. Stadt will Vorhaben prüfen lassen.

Wichlinghausen. Über eine Strecke von rund 23 Kilometern erstreckt sich die Nordbahntrasse durch Wuppertal, die Wiederbelebung der alten Bahnstrecke als Rad- und Wanderweg ist ein Referenzprojekt für bürgerschaftliches Engagement. Doch nicht an allen Abschnitten der Nordbahntrasse läuft der Rad- und Wanderverkehr so, wie man es sich wünscht. So kritisiert etwa der Verein Fahrradstadt Wuppertal schon seit längerem die aus seiner Sicht unzureichende Situation im Bereich Wichlinghausen. Wer nach Osten unterwegs ist, muss nach dem Bergischen Plateau am Bahnhof Wichlinghausen über eine Strecke von rund 500 Metern – entlang der Straßen Am Diek und Vor der Beule – über einen gemeinsamen Gehweg fahren, skaten oder flanieren.

Entlang von vier Supermärkten, einem Gartencenter und einer Autowerkstatt können die Nutzer der Nordbahntrasse den für Radler freigegebenen Gehweg befahren. Gerade dieser Tage kann das allerdings problematisch werden, weil bei dem sommerlichen Wetter viele Menschen unterwegs sind und es zu Konflikten kommen kann.

Zudem können die Radfahrer in dem Bereich nur im Schritttempo fahren. Darauf haben die Wuppertaler Fahrradfreunde erst vor kurzem in einem Beitrag auf Facebook aufmerksam gemacht.

Zugleich verweist der Verein auf eine Lösung, die er schon länger propagiert: eine gesonderte Fahrspur für Radfahrer – neudeutsch „Protected Bike Lane“ –, die nur den Radfahrern zur Verfügung stünde und ein zügiges und unproblematisches Passieren des Trassenabschnitts erlaubte. „Das wäre in dem Bereich die ideale Lösung“, sagt Christoph Grothe vom Vorstand der Fahrradstadt Wuppertal. Die Fußgänger könnten den Gehweg nutzen, die Radfahrer hätten eine eigene Spur für sich. Die Fahrspur könnte grün abgesetzt werden, zudem könnten auch Blumenkübel errichtet werden.

Radfreunde werben bereits seit längerem für das Projekt

Allerdings würde diese Regelung für den Autoverkehr eine Einschränkung mit sich bringen. Die Straße Vor der Beule würde zu einer Einbahnstraße heruntergestuft. Dieser Abschnitt könnte dann nur noch in Richtung Osten von Pkw und Lkw befahren werden. Wer in Gegenrichtung unterwegs ist, müsste einen Umweg über die Wittener Straße bis zum Anschluss Am Diek – zwischen den Discounter-Märkten hindurch – nehmen.

Nach Angaben der Fahrradstadt würde dieser Umweg für die Autofahrer nur eine zusätzliche Fahrzeit von elf Sekunden betragen – bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Der Umweg läge bei knapp 620 Metern: Das wären etwa 150 Meter zur jetzigen Fahrstrecke zusätzlich.