Zum Preis von 935 000 Euro will kein Unternehmen das Gebäude am Döppersberg bauen.

Von Andreas Boller

Das Projekt Radhaus am Döppersberg ist um ein weiteres Kapitel reicher. Nachdem sich bei der ersten Ausschreibung kein einziges Unternehmen für den Bau des Radhauses beworben hatte, meldete sich beim zweiten Anlauf nun zumindest eine Firma. Die fordert jedoch statt der veranschlagten 935 000 Euro die dreifache Summe. „Angesichts dieser Entwicklung muss man sich fragen, ob das Projekt noch sinnhaft ist“, sagte CDU-Fraktionschef Michael Müller in der Sitzung der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg.

Berechnet man eine Summe von 2,8 Millionen Euro, dann würden für jeden der 150 Radabstellplätze im Radhaus Kosten in Höhe von 18 700 Euro fällig. „Diesen Beschluss wird die CDU so nicht mittragen, kündigte Müller den möglichen Ausstieg seiner Partei aus dem Projekt an. Dies begründete er auch damit, dass es bessere Standorte für ein Radhaus an den Bahnhöfen in Oberbarmen und Vohwinkel gebe. Dies werde auch von den Radfahrerverbänden so bewertet. Der Bahnhof in Schwelm sei ein Beispiel für eine viel preisgünstigere Alternative für Radfahrer.

Das Radhaus soll für mehr

Grün am Döppersberg sorgen

Der Bau des Radhauses ist ein Projekt des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal (GMW). Baudezernent Frank Meyer erläuterte stellvertretend für das GMW, dass das Scheitern der beiden Ausschreibungen nun den Weg für ein Verhandlungsverfahren eröffne. Ob die freien Verhandlungen mit den Unternehmen zu einem wesentlich niedrigeren Preis führen, ist allerdings offen. Selbst im Barmer Rathaus ist man in Bezug auf die Kostenentwicklung beim Bau des Radhauses nicht sehr zuversichtlich.

Entwürfe für das Radhaus, das seinen Standort am östlichen Ende des Primarkgebäudes an der Straße Döppersberg haben soll, hat es bereits in mehreren Varianten gegeben. Es soll aus den Ablösesummen für nicht gebaute Parkplätze finanziert werden. Bei jedem Bauprojekt muss ein Bauherr eine Zahl an Stellplätzen vorweisen. Er kann aber stattdessen auch in einen Topf der Stadt einzahlen.

Radhaus Planung Das Radhaus am Döppersberg war in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen. Erst als das Investoren-Gebäude 35 Meter in Richtung Westen gerückt wurde, damit Primark näher am Kunden ist, wurde die für das Radhaus erforderliche Fläche frei. Ob das Radhaus ein Deckmäntelchen für eine auf den Autoverkehr abgestimmte Verkehrspolitik am Döppersberg ist, oder als Anziehungspunkt die Verkehrswende beschleunigen wird, muss die Zukunft zeigen. Beschluss Die Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg hatte den Bau einer Rad-Abstellanlage am Döppersberg im April mit Kosten von 935 000 Euro mit den Stimmen von SPD, CDU, Grünen und Linken bei einer Gegenstimme der FDP auf den Weg gebracht.

Frank Meyer ordnete dem Projekt Radhaus neben seiner funktionellen auch eine wichtige städtebauliche Bedeutung zu. Das Primark-Gebäude strecke Barmen seine Rückseite entgegen. Das Radhaus mit seiner begrünten Außenwand würde dem etwas entgegensetzen. Da das Radhaus kein Teil des Gesamtkonzeptes für den Döppersberg ist, hat die Stadt bei diesem Gebäude bei der Gestaltung und Begrünung freie Hand.