Wuppertal. Am Mittwoch, gegen 6.05 Uhr, kam es in Wuppertal auf der Jägerhofstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Ein 55-jähriger Smart-Fahrer bog von der Jägerhofstraße in Höhe der Freudenberger Straße nach rechts ab.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 36-jährigen Radfahrer, der auf der Freudenberger Straße in Richtung Küllenhahn unterwegs war. Bei dem Sturz zog der Zweiradfahrer sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.