Wuppertal. Ein 78-jähriger Radfahrer ist am Samstag aus ungeklärter Ursache auf einen wartenden Lkw aufgefahren und hat sich schwer verletzt. Der Lastwagen stand vor der Roten Ampel an der Kreuzung Südstraße/Steinbeck. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. red