Wir sprachen mit Verkehrsplaner Ralf Kaulen über ein Konzept für das Radfahren in Wuppertal.

Wuppertal will Fahrradstadt werden - und ein ganz wichtiger Baustein dafür ist das Radverkehrskonzept. Das erste stammt noch aus dem Jahr 2003 und wird aktuell fortgeschrieben. Wir sprachen mit Ralf Kaulen vom Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen in Aachen, das 2003 bereits für die Stadt tätig war und nun an der Fortschreibung des Konzeptes arbeitet.

Ihr Büro hat schon Radverkehrskonzepte für viele andere Städte und Regionen entwickelt. Was macht Wuppertal besonders oder vielleicht auch schwieriger als andere Städte?

Ralf Kaulen: Eigentlich nur die Topographie und die schmale Tallage. Wobei das 2003 noch deutlich mehr zum Tragen kam. In den letzten 10 Jahren hat sich die Fahrradtechnologie mit Pedelecs und E-Bikes rasant weiterentwickelt, so dass nun auch damit in Wuppertal das Fahrrad weitaus größere Einsatzbereiche erhält. Die natürlichen Gegebenheiten stellen aber immer noch eine Herausforderung auch für Planer dar.

Inwiefern?

Kaulen: Nehmen wir als Beispiel den „platten“ Niederrhein. Dort erreichen „Bio-Biker“, wie ein Fachmagazin die Fahrer von Rädern ohne Elektro-Unterstützung genannt hat, nie solche Geschwindigkeiten auf den Radwegen, wie etwa in Wuppertal bergab. Hier funktionieren dann keine Radverkehrsanlagen mit Mindestmaßen.

ralf kaulen Büro Ralf Kaulen (57) hat 1990 das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen in Aachen gegründet. Für etwa 180 Kommunen war das Büro schon planerisch tätig, erarbeitete unter anderem für Augsburg ein Radverkehrskonzept. Außerdem konzipierte das Büro auch regionale Projekte wie z.B. das Radverkehrsnetz Nordrhein-Westfalen. Wuppertal In Wuppertal zeichnet sich Kaulen für das erste, mittlerweile längst überholte, Radverkehrskonzept von 2003 verantwortlich und arbeitet derzeit an der Fortschreibung. Mitarbeit Neben Stadt und Fahrradverbänden waren auch die Wuppertaler Bürger zur Mitarbeit am Radverkehrskonzept aufgerufen. Bei zwei sehr gut besuchten Veranstaltungen mit jeweils mehr als 100 Teilnehmern konnten die Wuppertaler Ideen, aber auch Einwände einbringen, die in die Gesamtkonzeption einflossen.

Jetzt gibt ein Radverkehrskonzept immer nur einen Rahmen vor. Kritiker werfen der Stadt vor, dass die Umsetzung mit dem Etat, der zur Verfügung steht, gar nicht möglich sei. Zuletzt war er von 20000 auf 100000 Euro erhöht worden. Ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen viele. Einen eigenen Topf „Radverkehr“ gibt es im städtischen Haushalt aber immer noch nicht.

Kaulen: Die Empfehlung des Bundes sieht für Städte wie Wuppertal zwischen acht und 18 Euro pro Einwohner pro Jahr für Radverkehr vor. Wuppertal hat gut 360000 Einwohner.

Da liegt Wuppertal somit weit drunter.

Kaulen: Das stimmt. Aber man darf nicht nur auf das Geld sehen. Wir sprechen auch von Lebensqualität. Wuppertal ist eine Stadt, die u.a. unter Feinstaubbelastung leidet. Zur Reduzierung der gesamtstädtischen Umweltbelastungen und Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt kommt der Förderung des Fahrradverkehrs und Öffentlichen Verkehrs eine zentrale Bedeutung zu. Und wenn man das will, braucht man auch einen Etat.

Wuppertal hat in punkto Radverkehr in den vergangenen Jahren vor allem durch die Nordbahntrasse gepunktet, auch überregional für Aufsehen gesorgt. Welche Rolle spielt sie im Konzept?