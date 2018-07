Der Kalender hält für Musikfreunde in den nächsten Tagen einige Leckerbissen bereit.

Zu einem Höhepunkt vor der Sommerpause lädt Kultur im Kontor in der Musikschule Kuberka, Hauptstraße 88 in Cronenberg, für Samstag, 7. Juli, um 19.30 Uhr ein. Dort präsentiert Dieter „Bornzero“ Bornschlegel seine Psychedelic Freestyle Acoustic Performance und entführt die Zuhörer in eine musikalische Welt mit rasantem, virtuosem Spiel und ergreifendem Sound, gespickt mit intelligenten Texten und launigen Kommentaren.

Verbrauchertipp

In der laréna Eventlounge, Siegesstraße 110, spielen am Samstag, 7. Juli, um 19 Uhr die Dixie Tramps populäre Jazzhits und bekannte Schlager, die sie auf ihre ureigene Weise humorig servieren. Zum nächsten Electric Garden lädt für Samstag, 7. Juli, ab 18 Uhr das Caritas-Begegnungszentrum, Hünefeldstraße 54 a, ein. Dort werden zum dritten Mal auf dem Kukuna-Gelände die DJs Ingwer Rogers und Charles Petersohn eine einzigartige Sommeratmosphäre mit elektronischer Club- und Tanzmusik schaffen. Zusätzlich unterstützen die beiden Wuppertaler Musiker Jolle und Golow das DJ-Set.

Unter dem derzeit naheliegenden Motto „Summertime“ findet am kommenden Sonntag, 8. Juli, um 19.30 Uhr das nächste Con-Brio-Konzert in der Erlöserkirche, Stahlstraße 9 statt. Mit Klavier, Kontrabass, Percussion und Andre Enthöfer an Saxophone und Bassklarinette, präsentiert die Jazz-Reihe ein breites Spektrum sommerlicher Musik. Am Montagabend, 9. Juli, beginnt um 20.30 Uhr im Café Ada, Wiesenstraße 6, wieder die monatliche Jazzsession mit der Basic-Band, die den Abend einleitet. Anschließend wird die Session für anwesende Musiker eröffnet. Der Wuppertaler Jazz-Pianist Wolfgang Eichler lädt für kommenden Dienstag, 10. Juli, um 19 Uhr zum nächsten Piano-Café in den Kontakthof, Genügsamkeitstraße 11. Dort wird der Mann am Klavier wieder die musikalischen Facetten eines Klavierabends unter dem Motto „Jazz we can!“ präsentieren.

Bis nächste Woche wünscht anregende, spannende und unterhaltsame Musikabende, Ihr und Euer Rainer Widmann