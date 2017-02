Der Verein Neue Ufer Wuppertal möchte entlang des Flusses zehn Betonliegen aufstellen. Ein erster Prototyp wurde bereits getestet.

Wuppertal. Der Prototyp ist bereits angefertigt, doch bis die ersten Betonliegen am Wupperufer aufgestellt werden können, wird es wohl noch einige Monate dauern. „Das erste Modell haben wir bereits angefertigt und in der Gesellschaft für berufliche Aus- und Weiterbildung (GBA) getestet“, sagt die Vorsitzende des Vereins Neue Ufer Wuppertal, Dajana Meier. Das Ergebnis des Probesitzens sei positiv gewesen. Die Stadt habe bereits zugesagt, die Schalung für die aus zwei Teilen bestehenden Betonliegen zu finanzieren, freut sich die Vereinsvorsitzende.



Die Stadt zur Wupper öffnen, das Ufer als urbanen Lebensraum entwickeln, den Fluss und seine Umgebung als Ort der Regeneration nutzen – diesen Zielen hat sich der Verein Neue Ufer Wuppertal verschrieben. Um die Aufenthaltsqualität an der Wupper zu erhöhen und „Ruheoasen“ anzubieten, möchte der Verein etwa zehn Liegen entlang der Wupper – zwischen Rauental und Rutenbeck, zwischen Langerfeld und Sonnborn - aufstellen. Deshalb beteiligt er sich an dem Wettbewerb „W-Impuls-Award 2017“, mit dem ehrenamtliche Projekte in der Stadt unterstützt werden.



Pro Liege fallen Materialkosten von 500 Euro an, für die Aufstellung der zehn Liegen sind also insgesamt 5000 Euro nötig. Im Rauental wurde ein erster Zugang zur Wupper geschaffen, dort sollen auch die ersten Liegen aufgestellt werden. Für die weiteren Standorte werden in Absprache mit der Stadt und dem Wupperverband noch Standorte gesucht. „Für die Umsetzung sind wir aber auch auf die Unterstützung durch die Wupperpaten angewiesen“, betont Meier. Derzeit hat der Verein knapp 20 ehrenamtliche Wupperpaten. Dabei handelt es sich um Einzelpersonen, Gruppen und Firmen, die sich um einen Wupperabschnitt kümmern.



Auch der Wupperverband begrüßt die Initiative des Vereins zur Erschließung des Wupperufers. Inwieweit Zugänge zum Fluss geschaffen werden könne, müsse im Einzelfall allerdings immer wieder geprüft werden, sagt der Vorstand des Wupperverbandes, Georg Wulf. Schließlich sei die Wupper ein „lebendiger Fluss“, an dem auch Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden müssten. Für dieses Jahr plant der Verband Renaturierungsmaßnahmen am Döppersberg, am Pfälzer Steg in Oberbarmen und am Firmengelände von Vorwerk in Laaken.



Der Renaturierung soll – wo möglich – auch die Öffnung des Flusses für die Bevölkerung folgen. Für das Ausruhen und Verweilen sollen dann die Betonliegen dienen. Das Design für die Liegen stammt übrigens von Dajana Meier. Sie habe in ihrer Werkstatt bereits Liegen aus Keramik für den Innen- und Außenbereich hergestellt. „Das Thema ist mir also nicht fremd – auch wenn ich mit Beton noch nicht gearbeitet habe“, sagt die Vereinsvorsitzende. Im vergangenen Juni hatte sie die erste Skizze für die Sitz- und Liegeobjekte anfertigt. Insgesamt drei Entwürfe habe sie erstellt, nach dem letzten Entwurf wurde der jetzt hergestellte Prototyp gegossen.



Die Liegen bestehen aus zwei Teilen, die in einem Abstand von 6,5 Zentimetern zueinander aufgestellt werden sollen. Man habe diese Variante gewählt, um die Betonliegen leichter herstellen und transportieren zu können, schließlich wiege jedes der Elemente etwa 200 Kilogramm, erklärt Meier. Zudem soll durch den Spalt das Wasser abfließen. Die Liege ist etwa 1,90 Meter lang und 70 Zentimeter breit. Die Elemente werden etwas in den Boden eingelassen, darum herum soll ein Pflaster verlegt werden.

Das Projekt wird vom zweiten Arbeitsmarkt und der Stadt unterstützt. In der Werkstatt der GBA sollen die Betonteile der Liegen hergestellt werden. Um die Liegen unempfindlich gegen Regen und Sonnenschein zu machen, wird der Beton vor dem Gießen dunkel eingefärbt. Die anthrazitfarbenen „Ruheoasen“ sollen dann – sofern alles klappt – ab dem Sommer aufgestellt werden, hofft Meier. Bis Januar kommenden Jahres könnten die Liegen dann am Ufer stehen.



Zugleich sollen in diesem Jahr auch die ersten Schilder für den geplanten Themenradweg entlang der Wupper angebracht werden: Für den 25. Februar ist ein erster Termin vorgesehen.