Wirtschaftsjunioren helfen Schülern auch im kommenden Jahr.

Die Wirtschaftsjunioren Wuppertal haben in diesem Jahr elf Bewerbertrainings mit über 700 Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Jahrgangsstufen realisiert. In Kooperation mit der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal und verschiedenen Schulen bieten die Wirtschaftsjunioren jungen Menschen die Möglichkeit, vor dem Eintritt in das Berufsleben oder im Vorfeld der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz an einem kostenlosen Bewerbertraining teilzunehmen. Referenten sind Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Wuppertal, die aus ihrer beruflichen und betrieblichen Praxis berichten. Sie geben Tipps für die Bewerbungsunterlagen, zum korrekten Verhalten im persönlichen Bewerbungsgespräch, simulieren reale Gesprächssituationen mit den Schülerinnen und Schülern und beantworten alle Fragen zum Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?“. Das letzte Bewerbertraining kurz vor Weihnachten fand an der Gesamtschule Barmen statt und war mit mehr als 80 Schülern ein voller Erfolg. Schon jetzt haben sich einige Schulen erneut für 2018 angemeldet. Wer Interesse an einem Bewerbertraining in einer Schule hat, kann sich per E-Mail wenden an

bildung@wj-wuppertal.de.