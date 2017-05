Kurz nach halb acht in der großen Showküche von Wupper-Küchen: Verena Rösner hat ihre Nachspeise bereits zubereitet. Eine Himbeer- und eine Schokomousse mit leckerer Mascarponecreme. Jetzt bleibt Zeit, um schon mal das Baguette zu schneiden. Claudia Engelmann, die für die Antipasti verantwortlich ist, schaut kurz, was die frischen Paprika machen, die sie vorhin in den Ofen geschoben hat. Dorthin wirft auch Steffi Lenschen immer wieder einen Blick. Wird ihr das Rinderfilet, eingelegt in Alpenheu, hier genauso gut gelingen wie zu Hause?

Um es vorweg zu nehmen: Ja, es ist gelungen! Die drei Wuppertalerinnen, die jeweils mit einer Vor-, Haupt- und Nachspeise bei der Aktion„WZ kocht“ teilgenommen und den gemeinsamen Kochabend gewonnen hatten, stellten ihr Können unter Beweis. Diesmal, und das war das Besondere beim Finalabend in der Showküche von Wupper-Küchen an der Uellendahler Straße, machten sie das als Team. Jede Gewinnerin hatte eine Begleitung zu dem Abend mitgebracht und gemeinsam bereiteten sie das Drei-Gänge-Menü zu.

All das unter der souveränen Anleitung von Chef de Cuisine Christiane Kirschbaum von der gleichnamigen Kochschule in Wuppertal. Sie veranstaltet regelmäßig Kochkurse und kulinarische Firmenevents und war begeistert, wie gut die Gewinnerinnen von „WZ kocht“ von Beginn an harmonierten.

Nach einer kurzen Einweisung in die High-Tech-Küche ließ sie die Hobbyköchinnen einfach machen und beriet oder unterstützte nur, wenn es nötig war. Ihre selbst gemachten Pestos auf Brotchips waren zudem die perfekte Stärkung vorab. Hier griff jeder gern zu. Die kompletten Zutaten hatte Ralf Bartsch, Geschäftsführer von Wupper-Küchen, vorab besorgt. Auch das getrocknete Alpenheu, das dem Rinderfilet später sein ganz besonderes Aroma verlieh. Kochevents hat Ralf Bartsch schon häufiger veranstaltet. Während bereits köstliche Düfte das Küchenstudio erfüllten, stand für ihn fest: „So was machen wir jetzt noch öfter.“

Zumal sich Wupper-Küchen nicht nur als perfekte Location fürs Kochen, sondern auch fürs Genießen entpuppte: Home-Stylistin Ute Wagner vom Raumwerk hatte auf wunderbare Weise die Tische dekoriert.

Das perfekte Ambiente, um sich das gemeinsame Menü der Gewinnerinnen Verena Rösner, Steffi Lenschen und Claudia Engelmann auf der Zunge zergehen zu lassen.

Gewinner-Gerichte

Claudia Engelmann:

Vorspeise mit Antipastikreation aus Paprikaschoten, Auberginen, Zucchini und Champignons

Steffi Lenschen:

Hauptspeise mit in 30 Gramm Alpenheu gedämpftem Rinderfilet, als Beilage Spargelrisotto mit Pinienkernen

Verena Rösner:

Nachspeise mit Schokoladen- und Himbeermousse