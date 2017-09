Datum: Mittwoch, 11. Oktober 2017



Ort: Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid Plenarsaal, 3. Etage, Heinrich-Kamp-Platz 2



Rahmenbedingungen: 18 Uhr

Das erwartet Sie: Informativer Impulsvortrag zum Thema Ausbildung und Bildung, Podiumsdiskussion zu Bildungsmöglichkeiten und Herausforderungen am Ausbildungsmarkt mit

· Andreas Feicht, Vorstandsvorsitzender der WSW Energie & Wasser AG

· Thomas Lenz, Vorstandsvorsitzender des Jobcenter Wuppertal

· Carmen Bartl-Zorn, Leiterin des Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung

· Arnd Krüger, Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Solingen-Wuppertal

· weitere Experten



Anmeldung: Kostenlose Tickets telefonisch unter 0800 / 14 52 452

(kostenlos aus d. dt. Festnetz & Mobilfunk · Mo-Fr 6.30 bis 16 Uhr · Sa 6:30 bis 12 Uhr) oder per Mail an leserservice@wz.de

Bitte nennen Sie das Stichwort „WZ-Forum“ und die Anzahl der Tickets. Nur so lange der Vorrat reicht.