Wenn Carsten Weber heute die Treppen in seiner Wohnung in der zweiten Etage hoch läuft, muss er keine Pause mehr machen. Auch nicht, wenn er zwei Kästen Wasser trägt. Denn der Gewinner der Aktion „Wuppertal lässt die Pfunde purzeln“ hat in den letzten Monaten, von Frühjahr bis Sommer, satte 50 Kilogramm abgenommen.

Möglich gemacht hat das die easylife-Therapie, ein Bestand-teil des Produkt- und Abnehmpakets im Wert von 2.000 Euro, welches der Wuppertaler gewonnen hatte. Gutscheine von big Herrenmode und dem Bettenfachgeschäft Der Schlafraum zählten ebenfalls dazu.

„Für mich war diese Aktion ein echter Neustart“, erzählt Weber, der in den Monaten davor unter anderem aufgrund von Stress zu viel und zu ungesund gegessen hatte. Damit war im Frühjahr Schluss: Das Team von easylife Wuppertal um Geschäftsführerin Nina Baums begleitete ihn seitdem fast jeden Tag auf seinem Weg in ein neues, leichteres Leben. Ganz wichtig dabei war es, wieder regelmäßig, fettarm und gesund zu essen.

Naturjoghurt statt Chips, Fisch statt Pommes, Broccoli statt Brötchen. Die Expertin erklärt die Wirkung einer ausgewogenen, gesunden Ernährung nach dem easylife-Prinzip: „Damit zielen wir auf den Abbau der Depot-Fettzellen, jener Zellen, die tief im Körper liegen und sich ungesund auswirken. Wir gehen nicht an jene Fette, die zum Beispiel direkt unter der Haut liegen und, wenn sie abgebaut sind, zu einem Erschlaffen der Haut führen würden. Daher kann man mit uns auch relativ schnell abnehmen.“

Das gelang auch Carsten Weber, der mit viel Disziplin an das Projekt heran- und letztlich darin aufging: „Inzwischen schreibe ich selber Rezepte für easylife, habe zum Beispiel eine Pizza mit Tartar statt Teig zubereitet“, erzählt er. Die Rezepte prüft Nina Baums gegen, und wenn sie ins easylife-Konzept passen, werden sie für andere Kunden ausgelegt.

Die Begleitung des Projekts durch die Zeitung sei für ihn ein weiterer Ansporn gewesen, erzählt Carsten Weber. Er ist überrascht, wie viel positive Resonanz er dadurch hatte: „In einem Eiscafé hat man mich erkannt und mir dort prompt einen riesigen Fruchtbecher mit Wassermelone hingestellt.“

Carsten Weber, der statt 210 Kilogramm jetzt nur noch 150 wiegt, blickt positiv in die Zukunft. Neue Lebensqualität, neue Kleidung, neues Schlafgefühl – das hat er bereits geschafft. Das nächste Ziel hat er im Blick: „Ich bin 1,94 Meter groß. 120 Kilo wären schön.“