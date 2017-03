Wuppertal lässt die Pfunde purzeln: Kandidat Carsten Weber startet mit Abnehmprogramm.

Zu fettig. Zu unregelmäßig. Zu viel. Zu ungesund. So wie Carsten Weber geht es vielen Menschen: Sie ernähren sich über einen längeren Zeitraum nicht gut und bewegen sich überdies auch zu wenig. Die Folge: Übergewicht und damit verbunden Bluthochdruck, Probleme mit den Gelenken und viele weitere Beschwerden.

Geht auch anders, lautet das Motto der Aktion „Wuppertal lässt die Pfunde purzeln“. Das dachte sich auch Carsten Weber, der sich wie zahlreiche andere Wuppertaler bei der Aktion bewarb und nun ein Abnehm- und Produktpaket im Wert von 2.000 Euro gewonnen hat.

Ein wesentlicher Bestandteil davon ist die Ernährungsberatung durch easylife in Wuppertal. Vier Wochen lang wird Carsten Weber, der aktuell 210 Kilogramm wiegt, engmaschig durch die Ernährungsexperten um Geschäftsführerin Nina Baums betreut.

Eine umfangreiche, individuell auf seinen Alltag abgestimmte Ernährungsberatung und tägliches Wiegen sowie Blutzucker- und Blutdruckkontrolle bei easylife gehören zum festen Programm der vier Wochen. „Wir freuen uns sehr, wie motiviert Herr Weber ist, und sind überzeugt, dass er das Programm auch durchhält“, sagt Nina Baums. Sie hat ihrem Klienten schon nach dem ersten Beratungstermin einige Hausaufgaben aufgegeben, denn für ihn kommt es vor allem auf eines an: Den Stoffwechsel nach und nach zu verbessern. Denn darauf basiert das gesamte easylife-Konzept. Es geht darum, dem Körper zur richtigen Zeit alle notwendigen Nährstoffe für die Mobilisierung des Stoffwechsels zuzuführen. Welche Lebensmittel dabei eine Rolle spielen, darüber informieren die easylife-Ernährungsberaterinnen ihre Klienten im persönlichen Gespräch. Dabei wird auch die jeweilige Therapiezeit festgelegt.

Für Carsten Weber kommt es nun darauf an, erst einmal seinen Kühlschrank mit gesunden Lebensmitteln zu füllen. Entrahmte Milch, fettarmer Quark, Hüttenkäse, grüne Äpfel und frisches Gemüse zählen ebenso dazu wie Fisch und Fleisch. Ganz wichtig: Viel trinken, und zwar möglichst Wasser. Für Weber wird das eine Umstellung sein, nachdem er sich über eine recht lange Zeit doch eher von Conveniencefood und süßen Getränken ernährt und zudem nicht regelmäßig gegessen hat.

Dabei spielt diese Regelmäßigkeit eine große Rolle. Zum Programm gehören fünf gesunde Mahlzeiten am Tag. „Wir sagen bei easylife nicht: Essen Sie weniger. Sondern: Essen Sie anders und regelmäßig. Wir möchten aber vor allem den Körper dahin bekommen, dass er Vertrauen fasst, da er alle zwei bis drei Stunden etwas bekommt. So kann der Stoffwechsel regelmäßig mobilisiert werden.“

Das Gegenteil von dieser so wichtigen Regelmäßigkeit sieht bei vielen Menschen oft so aus: Früh morgens aufgestanden, Kinder für die Kita oder Schule fertig gemacht, einkaufen gegangen, das halbe Haus geputzt ... und irgendwann, gegen zehn Uhr, die erste Mahlzeit. Oder: Ohne Frühstück ins Büro, vier Stunden arbeiten, gegen Mittag dann ein schneller Snack.

„Da können Sie dann essen, was Sie wollen, das setzt fast immer an. Weil der Körper zuvor schon so viel leisten musste, ohne Energie zu bekommen, wandelt er die Nahrung direkt in Fett um. Als Reserve sozusagen. Nur wird dadurch der Stoffwechsel eher heruntergefahren, als dass er angeregt wird“, erklärt Ernährungsexpertin Nina Baums.

Wer dagegen regelmäßig und gesund isst, sorgt auf Dauer für einen ausgewogenen Stoffwechsel und darf sich dann, später, auch mal wieder eine Pizza oder einen Burger erlauben, ohne gleich drei Kilogramm zuzunehmen.

Regelmäßig zu essen beugt auch der Gefahr vor, mit hängender Zunge durch den Supermarkt zu gehen und dann ganz viele Sachen in den Wagen zu legen, die gar nicht gesund sind – und auch nicht unbedingt besser schmecken.

Wichtig sei es, den Körper wieder an gesunde, ehrliche Nahrungsmittel zu gewöhnen: „Broccoli darf auch nach Broccoli schmecken, es muss nicht nach einer fettigen Hollandaise-Sauce schmecken“, unterstreicht Nina Baums. Was Carsten Weber schon gleich zu Beginn feststellen wird, ist, wie lecker ein Vollkornbrot, ein zartes Fischfilet und ein Quark mit frischen Früchten sind. Und wie schnell die Pfunde purzeln: „Wir haben, ausgehend vom hohen Grundgewicht, mit Herrn Weber in den vier Wochen viel vor“, stellt Nina Baums klar. Gemeinsam werde man das schaffen.

Die Expertin ergänzt: „Mit dem easylife-Programm zielen wir auf den Abbau der Depot-Fettzellen, jener Zellen, die tief im Körper liegen und sich ungesund auswirken. Wir gehen nicht an jene Fette, die zum Beispiel direkt unter der Haut liegen und, wenn sie abgebaut sind, zu einem Erschlaffen der Haut führen würden. Daher kann man mit uns relativ schnell abnehmen.“

Diese Erfahrung wird Carsten Weber in den nächsten Wochen machen. Und, wenn er sich an die Vorgaben der Experten hält, schon bald ein neues Lebensgefühl spüren.

Es wird später darum gehen, dieses Lebensgefühl zu erhalten und möglichst weitere Pfunde zu verlieren. easylife steht ihm auch dabei zur Seite, denn nach der Abnehmphase mit intensiver Beratung wird er noch mindestens ein Jahr lang intensiv durch das Team betreut. Damit die Pfunde da bleiben wo sie sollen: weg!