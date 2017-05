Wuppertal lässt die Pfunde purzeln: Gut schlafen hilft beim Abnehmen

Bei der Aktion „Wuppertal lässt die Pfunde purzeln“ hat Carsten Weber ein Abnehm- und Produktpaket im Wert von 2.000 Euro gewonnen. Einige Kilogramm hat er bei seinem Stoffwechselprogramm bereits verloren. Auch ein erholsamer Schlaf helfe beim Abnehmen, sagt Björn Steinbrink, Geschäftsführer des Fachgeschäfts Der Schlafraum in Wuppertal. Dieses hat an der Morianstraße 45 neu eröffnet und bietet individuelle Lösungen für gesundes Schlafen. Steinbrink weiß, wie wichtig die Tiefschlafphasen für den nächtlichen Stoffwechsel und die Regeneration sind. Dazu braucht es das passende Bettsystem aus einstellbarem Rahmen und einer Matratze, die auf den Schlafenden abgestimmt ist. Kunden, die etwas mehr wiegen als der Durchschnitt, glauben oft, sie müssten eine harte Matratze haben, was ein Trugschluss ist.

„Die Matratze muss sich an den Körper anpassen und das Liegen Punkt für Punkt unter-stützen“, unterstreicht Björn Steinbrink.

Ein gut trainierter Sportler mag gleich schwer und groß sein wie ein übergewichtiger, untrainierter Mensch. Trotz-dem brauchen beide unter-schiedliche Schlafsysteme, weil sich ihr Gewicht jeweils anders verteilt. Der eine benötigt in Höhe der Schultern mehr Unterstützung durch die Matratze, der andere an Bauch und Hüfte. Wichtig ist es, dass die Gelenke und die Wirbelsäule durch die passende Matratze optimal gestützt werden. Welchen Härtegrad diese dann hat, ob hart, medium oder weich, muss jeder für sich herausfinden. Am besten durch Probeliegen während eines individuellen Beratungstermins. Wichtig ist auch eine gute Belüftung der Matratze, denn je mehr man schwitzt, desto schlechter schläft man. Der Schlafraum bietet Markenmatratzen an, die besonders gut klimatisiert sind. Björn Steinbrink empfiehlt die Linie „Pfundskerl“ von Optimo Schlafsysteme, die für Menschen mit Übergewicht entwickelt wurde. Gerade die Matratze La Mona bietet her-vorragenden Schlafkomfort. Björn Steinbrink und sein Team von Der Schlafraum sind die richtigen Ansprechpartner für jeden, der gesunden Schlaf sucht. Egal, wie viel er oder sie wiegt.

Der Schlafraum

25 Jahre beste Beratung, höchste Qualität und ein Service, der seinesgleichen sucht: Das macht das renommierte Bettenfachgeschäft „Der Schlafraum“ aus. Pünktlich zum Jubiläum hat Geschäftsführer Björn Steinbrink die neue Niederlassung an der Morianstraße 45 in Wuppertal er-öffnet, ein zweites Geschäft betreibt er in Neuss.

Der Schlafraum GmbH Morianstraße 45

Ecke Bundesallee

42103 Wuppertal

Tel.: 0202 442600

Telefax: 0202 453393 Jülicher Landstr. 95 41464 Neuss

Tel.: 02131 44 555 Öffnungszeiten:

Mo-Fr 10-19 Uhr

Sa 10-16 Uhr

info@derschlafraum.de

www.derschlafraum.de