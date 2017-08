38 Kilogramm, das ist eine Hausnummer. So viel Gewicht hat Carsten Weber, der Gewinner der Aktion „Wuppertal lässt die Pfunde purzeln“ bereits verloren, seit er im Frühjahr mit seiner easylife-Therapie begonnen hat. Da wird es Zeit für ein neues Outfit.

big-Herrenmode in Cronenberg ist hierfür der richtige Ansprechpartner, denn das Fachgeschäft von Stephan Bender ist seit insgesamt über 30 Jahren auf Markenmode in großen Größen spezialisiert, seit sieben Jahren unter dem Namen big Herrenmode. Das Geschäft ist neben easylife und „Der Schlafraum“ der dritte Partner der Abnehmaktion und sponsert dem Gewinner einen Gutschein.

Carsten Weber ist bei seinem Besuch beeindruckt vom tollen Ambiente der 450 Quadratmeter großen big-Herrenmodewelt, in die Stephan Bender sogar ein gemütliches Kundencafé integriert hat. Begeistert ist Carsten Weber auch von der großen Modeauswahl und der individuellen Beratung. „Bei uns können sich die Herren komplett einkleiden“, unterstreicht Stephan Bender. Damit übertreibt er kein bisschen, denn von der Unterwäsche und Strumpfmode über das Businessoutfit bis zur kompletten Freizeitkleidung mit Jeans, Hemd, Sweatshirt und Outdoorjacke reicht das Sortiment. Es umfasst die Größen 2 XL bis 10 XL und angesagte Marken wie s.Oliver, Tommy Hilfiger und Camel Active. big Herrenmode ist mit seinem Sortiment und der Produktqualität im Bergischen Land einzigartig und weit über dessen Grenzen hinaus bekannt. „Unsere Kunden fahren zum Teil 300 Kilometer weit, um dann bei uns einzukaufen“, berichtet Stephan Bender, der sich mit seinen Mitarbeitern viel Zeit für die Kunden nimmt. „Wir holen hier jeden einmal ab und können ihn vom Anzug bis zur Socke beraten. Auf Wunsch können wir einzelne Kleidungsstücke auch ändern.“

Carsten Weber findet schnell einen Favoriten: Eine orangerote Outdoorjacke hat es ihm angetan. Diese hätte er vor einigen Monaten wohl in 10 XL nehmen müssen. Jetzt nicht mehr und der Wuppertaler ist noch nicht am Ziel. Wenn er dann bald zur neuen Jacke die passende Hose sucht, wird er bei big Herrenmode fündig.

big Herrenmode

Seit über 30 Jahren, zunächst unter dem Namen „Big Bock“, seit sieben Jahren als „big Herren-mode“, ist das Fachgeschäft von Stephan Bender auf Herrenmode in großen Größen spezialisiert. Verkehrsgünstig in einer Nebenstraße in WuppertalCronenberg gelegen, bietet es auf 450 Quadratmetern internationale Markenmode in den Größen 2 XL bis 10 XL.

Kemmannstraße 20

42349 Wuppertal

Telefon: 0202 47 60 66

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag:

9:30 bis 18:30 Uhr

Samstag:

9:00 bis 15:00 Uhr

www.big-herrenmode.de

info@big-herrenmode.de