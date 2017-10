Die Makuladegeneration und die diabetische Retinopathie sind auf dem Vormarsch. Ein gesunder Lebensstil senkt die Risiken. Besuchen Sie uns am „Tag der offenen Tür für Sehbehinderte" in unserem Hause am Mittwoch, den 18. Oktober 2017, und erfahren Sie mehr.

Wenn die Sehkraft nachlässt, verändert das das ganze Leben. Schließlich werden rund 80 Prozent aller Informationen über das Auge aufgenommen. Einfluss hat eine Sehbehinderung auf alle Bereiche des Alltags: das Berufsleben, die Freizeit, die häusliche Umgebung und die Mobilität, um nur einige zu nennen. „Gefühlt leiden zehn Prozent aller Solinger an einer Augenerkrankung", folgert Helmut Heinemann aus seiner langjährigen Berufserfahrung. Der Augenoptikermeister und Optometrist befasst sich im Geschäft Wollenhaupt intensiv mit der Thematik. Der Bedarf an fachkundiger Beratung steige.

Eine nicht zu unterschätzende Augenerkrankung ist die altersbedingte Makuladegeneration (AMD). Je nach Erscheinungsform kommt es zu Ablagerungen in der Netzhaut oder zu porösen Gefäßeinsprossungen, die bluten können und die Netzhaut abheben. Die Folge: Blendempfindlichkeit, Ausfälle im Gesichtsfeld und gerade Linien erscheinen verzerrt. Weiter auf dem Vormarsch ist die diabetische Retinopathie. Dabei wirkt sich der erhöhte Blutzuckerspiegel auf Dauer negativ auf die Blutgefäße im Auge aus. Sie verändern sich oder werden gar ganz zerstört. ,,Da die Netzhautareale nicht ausreichend versorgt werden, erscheinen Flecken im Sichtfeld'' erklärt Helmut Heinemann. Der Graue Star ist die häufigste Augenerkrankung. ,,Der Betroffene sieht dann wie durch eine beschlagene Scheibe", beschreibt Helmut Heinemann die altersbedingte Erkrankung, die bis zur Erblindung fortschreiten kann. Die Chancen einer Heilung stehen bei einer Operation gut. Statistisch gesehen erreichen 90 Prozent der Patienten nach einem Eingriff eine Sehleistung von 50 bis 100 Prozent.

Zu den selteneren Erkrankungen gehören die genetisch bedingte Retinopathie Pigmentosa, bei der es zu einem Tunnelsehen kommt, die Farbenblindheit, der Grüne Star, die angeborene Hornhautwandschwäche Keratokonus und die Unterentwicklung der Regenbogenhaut, auch Aniridie oder Iriskolobom genannt.

Hilfsmittel steigern die Lebensqualität

Was Betroffene brauchen, sind neben einer entsprechenden medizinischen Therapie die geeigneten Hilfsmittel. Sie helfen, die eingeschränkte Sehkraft zu verbessern, und steigern somit die Lebensqualität. Jeder Fall muss individuell betrachtet werden, um die geeigneten Hilfsmittel zu finden. So gibt es spezielle Brillengläser, die das Gesehene vergrößern. Medizinische Kantenfilter sorgen dafür, dass das Bild kontrastreicher wird. Sogenannte Coverbrillen werden über die normale Brille gesetzt und schützen das Auge vor einem seitlichen Lichteinfall. Ohnehin gilt es, das Auge vor UV-Strahlen zu schützen. An sonnigen Tagen empfiehlt Helmut Heinemann allen Brillenträgern eine Sonnenbrille in ihrer Sehstärke.