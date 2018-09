Tanzen – für Lorena Fiorita und Jamel Othmani, Wuppertals Traumpaar 2018, ist das eine Leidenschaft. So tritt Jamel regelmäßig als Breakdancer auf und liefert dabei mitreißende Shows ab. Gleichwohl ist ein Hochzeitstanz für das Paar und die Gäste zwar auch ein Ereignis, jedoch eine ganz andere Art von Tanz. Und die will vorher geübt werden. Langsamer Walzer? Oder Wiener Walzer? Was immer die Gewinner der WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“ bei ihrer Hochzeitsfeier Anfang Oktober auch aufs Parkett bringen, mit Gabriele Schäfer haben sie vorab den richtigen Profi an ihrer Seite, damit am Ende jeder Schritt sitzt.

Die Inhaberin und Tanzlehrerin der renommierten Tanzschule Schäfer in Barmen, die im Jahr 2019 ihr 50-jähriges Bestehen feiern wird, nimmt sich im kleineren, gemütlichen Tanzsaal im Untergeschoss viel Zeit für das Paar, während oben gerade junge Tänzerinnen und Tänzer eine Choreographie einstudieren. Ganz wichtig ist es Gabriele Schäfer, dass sich Lorena und Jamel bei ihrem Hochzeitstanz richtig wohl fühlen. „Es ist euer Moment“, unterstreicht sie. Zu diesem gehört der passende Song. Der kann auch bei einem Walzer sehr modern sein. Im Übrigen setzen Gabriele Schäfer und ihr Team in den Kursen häufig aktuelle Chartsmusik ein. Denn in erster Linie soll beim Tanzen ja Spaß vermittelt werden – und das für Menschen aller Generationen und jeden Alters. Entsprechend breit gefächert ist das Kursprogramm. So bietet Gabriele Schäfer zum Beispiel die Agilando Tanzkurse ohne Partner, speziell für Senioren ab 60 Jahren, an. Außerdem gehören viele Spezialkurse zum Programm – von Discofox über Salsa, bis hin zum Bauchtanz. Für kleine Tänzer bieten sich viele Kindertanzkurse an. Seit Jahren ein Renner sind die bei Kids so beliebten Dance4Fans- und HipHop-Kurse.

Die Tanzgruppen treten häufig auch vor Publikum auf, zum Beispiel in der Historischen Stadthalle. Lorena und Jamel haben ihren großen Auftritt derweil in der VillaMedia. Und wer sie kennt, der weiß, dass sie sich gemeinsam mit Gabriele Schäfer für ihren Hochzeitstanz etwas ganz Besonderes ausdenken werden.

ADTV Tanzschule Schäfer

Gabriele Schäfer leitet das Familienunternehmen, gegründet 1969, in zweiter Generation. Sie hat das Kursangebot deutlich erweitert. Neben den Standardkursen für Schüler, Paare und Singles wird am Clef 64 auch Zumba, HipHop und Kindertanzen angeboten. Beliebt sind zudem die Wiedereinsteigerkurse, in denen man das Gelernte schnell wieder auffrischen kann.

Tanzschule Schäfer in Barmen

Inhaberin Gabriele Schäfer

Am Clef 64, 42275 Wuppertal

Tel. (02 02) 55 04 06,

www.tanzschule-schaefer.de