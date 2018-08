Einander Ja sagen für ein gemeinsames Leben – das ist für viele Menschen der schönste Moment überhaupt. Noch schöner wird er, wenn sich das Paar bei der Hochzeit so richtig wohl fühlt. Wenn ihr das Brautkleid auch eine Nummer kleiner passt und er im Hochzeitsanzug nicht den Bauch einziehen muss. Das Team von easylife Wuppertal begleitet daher Paare auf dem Weg zu einem neuen Wohlfühlgewicht. Nicht nur für die Hochzeit selbst, sondern natürlich langfristig. Nach dem Motto: Ja, ich will schlank heiraten! Und es danach auch bleiben.

Über vier, acht oder zwölf Wochen betreut das Team aus Ernährungsexperten von easylife seine Klienten engmaschig, umfangreich, individuell und auf den Alltag abgestimmt. Tägliches Wiegen sowie bei Bedarf auch eine Blutzucker- und Blutdruckkontrolle bei easylife gehören zum festen Programm. In diesem kommt es vor allem auf eines an: Den Stoffwechsel nach und nach zu verbessern. Denn darauf basiert das gesamte easylife-Konzept. Es geht darum, dem Körper zur richtigen Zeit alle notwendigen Nährstoffe für die Mobilisierung des Stoffwechsels zuzuführen. Welche Lebensmittel hierfür eine Rolle spielen, darüber informieren die easylife-Ernährungsberaterinnen ihre Klienten im persönlichen Beratungsgespräch. Dabei wird auch die jeweilige Therapiezeit festgelegt und besprochen, was künftig in den Kühlschrank kommt. Entrahmte Milch, fettarmer Quark, Hüttenkäse, grüne Äpfel und frisches Gemüse zählen ebenso dazu wie Fisch und Fleisch. Ganz wichtig: Viel trinken, und zwar möglichst Wasser. Und regelmäßig essen. „Wir sagen bei easylife nicht: Essen Sie weniger. Sondern: Essen Sie anders“, unterstreicht Geschäftsführerin Nina Baums. Wenn der Körper lernt, dass er alle zwei bis drei Stunden gesunde Nahrung bekommt, wird der Stoffwechsel regelmäßig mobilisiert.

Die Expertin ergänzt: „Mit dem easylife-Programm zielen wir auf den Abbau der Depot-Fettzellen, jener Zellen, die tief im Körper liegen und sich ungesund auswirken. Wir gehen nicht an jene Fette, die zum Beispiel direkt unter der Haut liegen und, wenn sie abgebaut sind, zu einem Erschlaffen der Haut führen würden. Daher kann man mit uns relativ schnell abnehmen.“

Diese Erfahrung machen auch viele Hochzeitspaare, die am easylife-Programm teilnehmen.

Währenddessen wächst die Vorfreude auf die Hochzeit von Tag zu Tag, weil die Pfunde purzeln und man sich einfach wohl fühlt in der eigenen Haut. Übrigens: Ist der Körper einmal an den regelmäßigen Stoffwechsel gewöhnt, darf bei der Hochzeitsfeier auch nach Herzenslust geschlemmt werden.

Das easylife-Stoffwechselprogramm basiert auf einer stoffwechseloptimierenden Ernährung, die familienfreundlich und alltagskompatibel ist. Eine intensive Betreuungszeit durch das easylife-Team ist wesentlicher Bestandteil der Therapie. Die Klienten erhalten nicht nur umfassendes Informationsmaterial, sondern unter anderem auch viele Rezeptideen und Anleitungen.

Informieren Sie sich beim Tag der offenen Tür am 8. September von 10-17 Uhr und lassen Sie sich kostenlos beraten! Erhalten Sie außerdem auch eine gratis Figuranalyse.

