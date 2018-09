Ein Best-of aus 90er Jahre-Songs, dazu aktuelle Chartsmusik, gerne auch ein paar Klassiker und natürlich den passenden Song zum Hochzeitstanz, selbstverständlich im Dreivierteltakt – Lorena Fiorita und Jamel Othmani, Wuppertals Traumpaar 2018, hat schon eine ganz klare Vorstellung davon, welche Lieder in gut zwei Wochen bei der Hochzeitsfeier laufen sollen. Die passende Songliste haben die Gewinner der großen WZ-Aktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“ auch schon an Matteo Boccamazzo alias DJ Bocca überreicht.

DJ Bocca ist einer von zwölf Partnern der Aktion und wird in der Villa- Media auflegen, wenn Lorena und Jamel mit ihren Gästen dort eine unvergessliche Party feiern. Als Event-DJ und Spezialist für Hochzeitsfeiern, der über eine langjährige Erfahrung und über eine hochwertige Technik verfügt, ist es DJ Bocca ganz wichtig, mit professioneller Arbeit, Anspruch und Liebe zur Musik die Feier zu einem rundum gelungenen Fest zu machen.

Dieses beginnt schon am Nachmittag: „Wenn die Gäste eintreffen, empfiehlt sich bereits eine angenehme, passende Hintergrundmusik.“ Ihm ist es wichtig, die Höhepunkte der Feier musikalisch zu begleiten. Das gilt nicht nur für den Hochzeitstanz, sondern zum Beispiel auch für das Anschneiden der Hochzeitstorte. Denn auch dieser Moment soll musikalisch passend untermalt werden.

DJ Bocca hat nach vielen Jahren in der Branche ein großes Gespür für das passende Timing und die Stimmung auf der Party. Er schafft es, verschiedene Musikstile so zu kombinieren, dass garantiert keine Langeweile aufkommt. Ziel ist eine grandiose Stimmung, die spätestens nach dem Dessert jeden auf die Tanzfläche zieht. Natürlich dürfen sich die Gäste während der Hochzeitsparty bei DJ Bocca auch Lieder wünschen, denn dieser hat immer eine riesige Songauswahl dabei. Keine Frage: Gute Musik braucht eine tolle Inszenierung und auch das ist überhaupt kein Problem für DJ Bocca: Er verfügt für jedes Event über das passende Equipment im Ton- und Lichtbereich. Damit die Stimmung die ganze Nacht hindurch einfach perfekt ist.

DJ Bocca – Matteo Boccamazzo

Flurstraße 78

42859 Remscheid

Fon (0 21 91) 59 10 33 7

Mobil (01 72) 25 58 20 2

E-Mail: mail@dj-bocca.de

www.dj-bocca.de

Bereits seit dem Jahr 1991 arbeitet Matteo Boccamazzo als DJ Bocca, und seit 2006 hauptberuflich. Er legt nicht nur auf Hochzeiten auf, sondern wird für die verschiedensten Arten von Feiern gebucht – sowohl im privaten, als auch im gewerblichen Bereich.

Bei öffentlichen Partys im Bergischen Land und europaweit ist er musikalisch unterwegs – mal in Spanien, mal in Österreich, der Schweiz oder in Italien. Wer ihn für seine Hochzeit buchen möchte, sollte das frühzeitig tun.