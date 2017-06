Anja Gurbat und Maik Pannek, die Gewinner der großen WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“, schlendern durch den Park hinter der VillaMedia und bekommen leuchtende Augen. Hier wollen sie einander im Oktober bei einer freien Trauung das Ja-Wort geben. Unter freiem Himmel. Anschließend wird mit den Gästen in der VillaMedia gefeiert. Wuppertals Traumpaar des Jahres darf sich dabei nicht nur auf eine fantastische Party freuen, die es in sich hat, sondern auch auf die Location.

Denn das Team der VillaMedia ist auf Feiern für 30 Personen ebenso spezialisiert wie für 300 und richtet größere Privatfeiern genauso professionell aus wie Firmenevents, und das an vielen Tagen im Jahr auch gleichzeitig.

Flexibilität ist alles für das Team um Betriebsleiterin Marie Haus. Dieses entwickelt sich und die VillaMedia permanent weiter. Die neueste, genial umgesetzte Idee ist der riesige zeltartige Pavillon im Park, unter welchem alle Gäste während des Ja-Wortes einen herrlich lauschigen Schattenplatz finden – oder andererseits, sollte der Wuppertaler Himmel einmal nicht strahlen, auch vor dem einen oder anderen Regentropfen geschützt sind.

Der gesamte Park ist der ideale Ort, um ein Fest zu beginnen. Hier die Gäste begrüßen, die Torte anschneiden und später die Hochzeitsfotos machen lassen? Das können sich Anja und Maik schon sehr gut vorstellen.

Später kann dann unter anderem der Wintergarten und der große Saal für die Feier genutzt werden. Das erfahrene VillaMedia-Team, welches die Event-Location seit 1999 in Eigenregie betreibt, setzt die Wünsche seiner Gäste, auch die kulinarischen, ganz individuell um. Vom mehrgängigen Menü bis zum großen Buffet. Für besondere Wünsche hat das erfahrene Küchenteam immer ein offenes Ohr. Auch vegetarische und vegane Speisen werden immer häufiger zubereitet. Neben Kreativität bei der Zusammenstellung der Speisen ist perfektes Timing das A und O. Das wiederum gilt auch für den Service. Immer aufmerksam, zugleich aber angenehm unauffällig, immer freundlich und souverän sein – darauf legt das Team um Marie Haus, das jedes Jahr insgesamt rund 500 Events ausrichtet, größten Wert.

Bei der Planung einer Feier überlässt es nichts dem Zufall. Das gilt auch für das Ambiente und die Dekoration. Im großen Saal beispielsweise stehen allein acht große Beamer zur Verfügung, mit denen die Wände in fantastische bunte Bild- und Farbwelten verwandelt werden können.

Eine Bühne wird auf Wunsch ebenfalls aufgebaut. Das kommt auch für Anja und Maik infrage, denn es soll auf der Hochzeit unter anderem gesungen werden. Marie Haus freut sich schon darauf, für Anja und Maik eine unvergessliche Hochzeitsfeier auszurichten. „Wir gehen die Events mit vielen Ideen, aber inzwischen auch mit unglaublich viel Erfahrung und Routine an“, verspricht die Betriebsleiterin. Sie weiß, je reibungsloser der Ablauf im Hintergrund und je leckerer die Speisen, desto besser die Stimmung bei Brautpaar und Gästen.

Bei allem, was die Mitarbeiter der VillaMedia tun, haben sie immer einen Aspekt ganz besonders im Auge: nachhaltig zu denken und zu arbeiten. Das gilt zum einen für die Küche, in welcher ausschließlich mit frischen Zutaten regionaler Anbieter gearbeitet wird, und zum anderen auch für die Energieversorgung. Das gesamte Gebäude wird mittlerweile zu 90 Prozent mit regenerativen Energien betrieben. Erzeugt werden diese unter anderem durch acht eigene Photovoltaikanlagen, ein Blockheizkraftwerk und die

innovative hauseigene Brennstoffzelle. Um den Energieverbrauch niedrig zu halten,

werden modernste Technologien genutzt. Die VillaMedia setzt zudem ausschließlich Elektroautos als Firmenwagen ein und ist Preisträger des deutschen Solarpreises 2016.

Dieser konsequente Umwelt- und Ressourcenschutz ist jedem der VillaMedia-Mitarbeiter nicht nur wichtig, sondern auch ein ganz persönliches Anliegen. Eines, das auch Anja und Maik teilen.

Für jeden, der in der VillaMedia feiert, ganz gleich, ob es sich um eine Hochzeit, ein Firmenjubiläum, einen Geburtstag oder eine Taufe handelt, ist es ein gutes Gefühl, mit einem Team zusammenzuarbeiten, das so nachhaltig denkt und handelt. Immer mit Blick auf die Zukunft