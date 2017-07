Als Anja Gurbat und Maik Pannek die Tanzschule von Gabriele Schäfer in Barmen betreten, ist dort gerade richtig was los. Mehrere Kinder- und Jugendgruppen stellen ihre aufwändig choreografierten Tänze vor. Das Tolle in der Tanzschule Schäfer: Wuppertals Traumpaar 2017 kann dort trotzdem für seinen Hochzeitstanz üben. Ganz in Ruhe, gemeinsam mit Inhaberin und Tanzlehrerin Gabriele Schäfer.

Denn im Untergeschoss gibt es einen kleineren, gemütlichen Tanzsaal, der sich für Hochzeitskurse perfekt eignet. Einen solchen gibt Gabriele Schäfer auch für Anja und Maik, die Gewinner der großen WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“. Ein langsamer Walzer soll es sein. Den müssen Anja und Maik im Oktober draufhaben. Vor allem, und darauf legt die Tanzlehrerin großen Wert, müssen sie sich damit auf der Hochzeit wohlfühlen. „Am Ende ist es euer Moment“, unterstreicht sie. Bei diesem soll, nachdem die beiden einander das Ja-Wort gegeben haben, alles stimmen. Wird es auch, denn das Team der Tanzschule Schäfer in Barmen, eines von 14 Partnerunternehmen der WZ-Hochzeitsaktion, hat viel Erfahrung und vermittelt einfach Spaß am Tanzen. „Wir sind eine Tanzschule für alle Generationen“, sagt Gabriele Schäfer, die ein unglaublich breit gefächertes Kursprogramm bietet.

Zum Beispiel die Agilando Tanzkurse ohne Partner, speziell für Senioren ab 60 Jahren. Oder auch die vielen Spezialkurse – von Salsa bis Bauchtanz. Seit Jahren ein Renner sind die bei Kids so beliebten Dance4Fans-Kurse. Apropos: Bereits jetzt kann man sich für den Dance4-Fans-Contest am 24. Februar 2018 in der Historischen Stadthalle anmelden, den Gabriele Schäfer mit bis zu eintausend Tänzerinnen und Tänzern in Szene setzen will. Auch für den Weihnachtsball am 9. Dezember, ebenfalls in der Stadthalle, nimmt sie bereits Anmeldungen entgegen. Bis Dezember müssen sich Anja und Maik nicht gedulden. Sie tanzen jetzt Schritt für Schritt Richtung Oktober.

Gabriele Schäfer leitet das Familienunternehmen, gegründet 1969, in zweiter Generation. Sie hat das Kursangebot deutlich erweitert. Neben den Standardkursen für Schüler, Paare und Singles wird am Clef 64 auch Zumba, HipHop und Kindertanzen angeboten. Beliebt sind zudem die Wiedereinsteigerkurse, in denen man das Gelernte schnell wieder auffrischen kann.