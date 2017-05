Was bisher geschah... Anja Gurbat und Maik Pannek haben im März die Wahl zu Wuppertals Traumpaar 2017 bei der WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“ gewonnen. Sie erhalten für Ihre Hochzeitsfeier im Herbst ein Hochzeitspaket im Wert von über 10.000 Euro, gesponsert von 14 Partnerunternehmen. Beide kennen sich seit der Grundschulzeit, fanden aber erst im letzten Sommer wirklich zueinander.

Anja Gurbat und Maik Pannek, Wuppertals Traumpaar 2017, haben schon eine recht genaue Vorstellung davon, wie die Hochzeit im Herbst aussehen soll. Die beiden Gewinner der großen WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“ werden, so viel darf man jetzt schon verraten, manches anders machen als andere Paare.

Ein ganz besonderer Ring-Wunsch

Das gilt auch für die Hochzeitsringe. Denn Anjas Lieblingsfarbe schwarz spielt hier eine große Rolle: „Wir hätten gerne schwarze Trauringe“, erklären sie und Maik, als sie das Juweliergeschäft Suulin an der Friedrich-Ebert-Straße 12 betreten.

Es ist eines von 14 Partnerunternehmen bei der WZ-Hochzeitsaktion 2017 und wird dem Paar für den Kauf seiner Eheringe 500 Euro spendieren.

Inhaber Sven Konecny zögert nicht lange, als er Anjas Wunsch hört, und zaubert einen schönen, ganz schlichten Ring hervor, der fast schwarz schimmert. Die Farbe wird in einem aufwändigen Verfahren auf das Grundmaterial, zum Beispiel Gold, Platin oder Silber, aufgebracht. „Einen solchen Ring können wir besorgen“, ergänzt der Schmuckexperte und zaubert dem Paar damit ein Lächeln auf die Gesichter.

Das fällt ihm und Verkaufsberaterin Elke Wohlgemuth auch bei den anderen Paaren, die sich ihre Trauringe bei Suulin aussuchen, in der Regel nicht schwer. Denn in dem wunderschönen Ambiente des im Jahr 2015 wieder eröffneten Fachgeschäfts bieten sie eine große Auswahl an aktuellen Ringkollektionen internationaler Topmarken.

Darunter ist auch die Kollektion des Trauringherstellers Christian Bauer. Sie beeindruckt mit einer Vielfalt an Modellen aus edlen Materialien wie Gelb-Weiß oder Rosé-Gold sowie auch Platin. Und sie besticht durch die außergewöhnlichen Stile.

Nicht jeder ist mit seiner Entscheidung so schnell wie Anja und Maik. Daher ist eine umfassende Beratung bei Suulin das A und O. „Man kann nie pauschal sagen, welcher Ring wem steht. Wir schauen uns die Hände unserer Kunden daher genau an, denn wenn wir etwas verkaufen, müssen wir auch dahinter stehen“, unterstreicht Elke Wohlgemuth.

„Wir schauen uns die Hände genau an“

Die Ringe trägt das Paar schließlich ein Leben lang. Übrigens: Bei Suulin gibt es noch weit mehr als Trauringe. Hochkarätige Damenschmuck-Kollektionen etwa, wie den Perlenschmuck von Schoeffel oder die edle Silberlinie von Quinn.

Sowohl die Braut selbst als auch ihre weiblichen Gäste finden bei Suulin eine fantastische Auswahl an Ringen, Ketten und Ohrsteckern, und das in den verschiedensten Stilen und Looks – das einzigartige Design und die hochwertige Verarbeitung sprechen für sich.