HauptSache Friseur: Einfach dein Style

So geht es auch Anja Gurbat und Maik Pannek, den Gewinnern der großen WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“, als sie das erste Mal bei „HauptSache Friseur“ zu Gast sind. Die beiden planen gerade ihre Hochzeit am 6. Oktober, bei der sie von 14 Partnerunternehmen unterstützt werden. „HauptSache Friseur“ ist eines davon. Die persönliche, sehr entspannte Atmosphäre im Salon von Jörg Odelshoff begeistert das Paar von Beginn an. Maik kann sich zunächst bei einem Kaffee zurücklehnen, bei ihm wird es später vor allem um die Pflege des Bartes gehen. Anja indes nimmt direkt im Friseurstuhl Platz, und Friseurmeister Jörg Oedelshoff probiert die ersten Styles aus. Wie genau Anjas Frisur am Ende ausschauen wird, darf natürlich noch nicht verraten werden. Wohl aber, worauf es generell bei einer Hochzeitsfrisur ankommt, ganz gleich, ob die Haare hochgesteckt oder offen getragen werden und man eventuell mit ein paar Extensions für noch mehr Volumen sorgt. „Die Leute haben ja oft eine gewisse Vorstellung. Ganz wichtig ist, dass die Frisur zum jeweiligen Typ passt, dass man sich nicht verbiegt. Schließlich soll der Bräutigam seine Braut ja auch wiedererkennen“, unterstreicht Jörg Oedelshoff. Wichtig sei es außerdem, den gewünschten Look vorab in Ruhe zu klären und dann am Hochzeitstag morgens genügend Zeit einzuplanen. Und sich zu entspannen. „Natürlich ist eine Braut morgens aufgeregt. Aber wir haben hier so eine chillige Atmosphäre, da dauert es nicht lange, dann chillt die Braut auch“, sagt Jörg Oedelshoff.

Es ist dieser eine Moment, den Jörg Oedelshoff so mag. Vor allem, wenn eine neue Kundin oder ein neuer Kunde seinen Salon betritt. Jener Augenblick, indem man den unscheinbaren Hof und die nicht mehr ganz so neue Fassade an der Gesundheitsstraße 110 hinter sich lässt, den Blick hebt und den Mund nicht mehr zu bekommt: Wow, was für ein genialer Friseursalon. Diese hohen Decken, die Offenheit, der ganze Look, der den Charme eines alten Industriegebäudes mit modernster Einrichtung verbindet.

Die besondere Stimmung bei „HauptSache Friseur“ liegt am Teamgeist. Jeder Mitarbeiter hat andere Stärken und andere stilistische Vorlieben, aber sie alle vereint die Kreativität und das Gespür für den jeweiligen Menschen. Ganz gleich, ob er zehn oder 99 Jahre alt ist. „Wir sind hier einfach echt, und das merken auch unsere Kunden“, weiß Jörg Oedelshoff. Er hat Kundinnen, die seit über 25 Jahren zu ihm kommen, regelmäßig alle vier Wochen und nie mit ein und demselben Look nach Hause gehen.

Weil er und sein Team immer wieder eine neue Idee haben und einen anderen Stil finden, der zu den jeweiligen Kunden passt. Diese vertrauen seit Jahren auf die Kompetenz der Mitarbeiter von „HauptSache Friseur“. Kein Wunder, dass diese auch für zahlreiche Events außerhalb von Wuppertal gebucht wird, unter anderem schon zum sechsten Mal für die Lambertz Schokoparty in Köln, aber auch für die Fashionweek in Berlin. Für die Mitarbeiter sind das großartige Gelegenheiten, ihr Können zu beweisen und sich gleichzeitig neue Anregungen zu holen. Als einziger Salon in Wuppertal bietet „HauptSache Friseur“ zum Beispiel das „Curl-Sys“ an, eine spezielle Technik, mit der dauergewelltes und naturgelocktes Haar dank innovativer Schnitt- und Wickeltechniken perfekt in Form gebracht wird. Anja Gurbat und Maik Pannek jedenfalls können sich jetzt schon auf ihren Hochzeitstag freuen. Denn beim Team um Jörg Oedelshoff sind beide in den besten Händen und starten entspannt, bestens gelaunt und genial gestylt in den schönsten Tag ihres Lebens.

HauptSache Friseur

Jörg Oedelshoff und sein zehnköpfiges Team von „HauptSache Friseur“ sind seit sechs Jahren an der Gesundheitsstraße 110 in Elberfeld zu finden. Von außen eher unscheinbar, ist der Salon von innen ein absoluter Augenöffner mit seinem Industriallook, den hohen Decken und den riesigen Fensterflächen hin zur Schwebebahn. In dieser besonderen Atmosphäre kreiert das vielseitige Team seinen Kunden Kunden jeden Alters individelle Looks.

HAUPTSACHE FRISEUR

Jörg Oedelshoff

Gesundheitstraße 110

42103 Wuppertal

Telefon: 0202 - 30 10 01

info@hauptsache-friseur.de

Öffnungszeiten

Di., Do., Fr.:

09:00 - 10:00 nach Termin

10:00 - 18:00 Kernzeit

18:00 - 20:00 nach Termin

Mi. 10:00 - 18:00

Sa. 09:00 - 14:00

Mo. Ruhetag