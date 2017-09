Freude soll der Hochzeitstag machen, vor allem natürlich dem Brautpaar, aber auch den Gästen. Hochzeitsfotograf Thorsten Cronauge unterstützt das Brautpaar wann immer möglich. Das fängt schon im Vorgespräch mit wertvollen Tipps zur Zeitplanung oder den Überlegungen zu Gruppenfotos an.

Am Tag der Hochzeit rückt er nicht nur sprichwörtlich alles ins rechte Licht. Am Abend bespricht er mit dem DJ den Ablauf und die Beleuchtung für den Hochzeitstanz, um auch davon perfekte Fotos zu machen. „Mich kann man immer ansprechen, ich helfe gerne. Schließlich ist am Hochzeitstag keiner so nah und so lange am Brautpaar wie ich, da gehöre ich für einige Stunden fast zur Familie.“

Beim Treffen mit Anja Gurbat und Maik Pannek, den Gewinnern der WZ-Hochzeitsaktion „Verliebt, verlobt, verheiratet“ wird schnell klar, wie viele Möglichkeiten eine Fotobegleitung für einen ganzen Tag hat. Angefangen etwa am Vormittag beim Friseur. Später hält er dann zum Beispiel im Kreise von Freunden das so genannte „Getting Ready“ fest, für ihn, sie oder beide. Hier entstehen schon die ersten wundervollen Fotos von ganz privaten Momenten.

Zum Brautpaarshooting bietet der Hochzeitsfotograf seit zwei Jahren auch Luftaufnahmen per Fotocopter an. Das ist ideal, um zum Beispiel Gruppenaufnahmen in Herzform aus der Luft zu fotografieren oder das Brautpaar aus ungewöhnlichen Perspektiven zu erwischen, zum Beispiel in einem offenen Cabriolet sitzend. Der Fotocopter kommt auch beim Treffen mit Wuppertals Traumpaar Anja und Maik zum Einsatz.

Ein Trend seit mehreren Jahren ist die Fotobooth. Und da Thorsten Cronauge immer Spaß und gute Laune verbreiten möchte, bringt er die Fotobooth auf Wunsch mit zur Hochzeitsfeier. Die Gäste und das Brautpaar können damit ergänzend zu den professionellen Hochzeitsfotos Ihre ganz eigenen lustigsten Momente festhalten, mit oder ohne Verkleidung.

Wenn der große Tag vorbei ist, bleiben die Erinnerungen. Und traumhafte Fotos. Damit diese immer wieder gerne angesehen werden, zeigt Thorsten Cronauge dem Gewinnerpaar auch Möglichkeiten, die Hochzeitsbilder in aufwändig gestalteten Alben festzuhalten. Thorsten Cronauge ist Hochzeitsfotograf aus Leidenschaft – mit dem Blick für den einzigartigen Moment.

Info

Mehr als 150 Hochzeiten in ganz NRW hat Hochzeitsfotograf Thorsten Cronauge in wundervollen Bildern festgehalten. Dabei möchte er für das Brautpaar am Hochzeitstag nicht alleine Fotograf, sondern auch Helfer, Berater und Freund sein.

Der Hochzeitsfotograf

Thorsten Cronauge

Jaegerstr. 7a

42117 Wuppertal

Tel.: 0202 82642

kontakt@derHochzeitsfotograf.de

www.derHochzeitsfotograf.de